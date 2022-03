Een vrolijke noot in oorlogstijd dankzij een serie bliepjes

In grimmige tijden kan iedereen wel een komisch moment gebruiken, in grimmige films is het niet anders. Van de Zuid-Koreaanse regisseur Lee Chang-dong is de psychologische thriller Beoning (Burning) uit 2018, die tientallen prijzen won. Omdat ik de film pas vorige maand zag, krijgt-ie alsnog nog de prijs voor de beste cinematografische portrettering van de mens in het digitale tijdperk.

Hoofdpersoon Lee Jong-su heeft zijn moeder sinds zijn 6de niet meer gezien, na zestien jaar wil mama wel eens weten wat er van hem is geworden, ze spreken af in een mooi etablissement. Helaas: de smartphone van moeder is erbij. Die telefoon wint het gevecht om de aandacht dankzij veel bliepjes ruimschoots van haar zoon.

Het knappe van Lee Chang-dong is dat hij niet laat zien wat er op de Samsung van mama binnenkomt, maar de kijker via haar gelaatsexpressie toch een indruk geeft: misschien kattenfilmpjes, misschien hondenfilmpjes, maar geen filmpjes die belangrijker zijn dan een zoon die je zestien jaar niet hebt gezien. En zo moet je in 148 grimmige minuten toch echt even lachen.

Dat ik vorige week echt even moest lachen bij nieuws over Oekraïne, kwam ook door een bliepende telefoon. In het land waar ik vroeger correspondent was, Roemenië, nadert het aantal Oekraïense vluchtelingen de 150 duizend. Twee, drie keer per week kijk ik online naar het Roemeense nieuws. Ergens in een opvanglocatie bij de noordgrens werd een meisje geïnterviewd dat vier dagen op de vlucht was geweest. In de minuut dat het gesprek duurde, kwamen uit haar telefoon wel tien verschillende bliepjes. Stralend zei dat meisje: ‘De wifi is hier zo goed, alles van vier dagen komt nu achter elkaar binnen!’

Voor de liefhebbers: in het meest gedeelde kattenfilmpje van Roemenië van dit moment werpt een oranje kater de schaduw van een leeuw af op een blauwgele Oekraïense vlag.