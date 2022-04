Een voorbeeldige podcast over de verborgen geschiedenis van een Nigeriaanse vader ★★★★★

Beeld VRT

‘Voor ik sterf, wil ik de waarheid vertellen. Dat verdienen jullie.’ Als Francis Njotea uit coma ontwaakt, vertelt hij dat hij elf jaar ouder is dan zijn drie zonen en zijn ex-vrouw dachten. De naar België geëmigreerde Nigeriaan is niet geboren in 1954, maar in 1943.

Francis balanceert op het randje van de dood. Als hij toch opkrabbelt, wil zoon Raf (Nigeriaanse vader, Vlaamse moeder) het naadje van de kous weten. Zijn vader wuift het weg. Nee hoor, hij is uit 1954 en herinnert zich niets van de ontboezeming in het ziekenhuis.

Die verwarring vormt het uitgangspunt van de uitmuntende vijfdelige podcast Ouder. Scenarioschrijver, presentator en opiniemaker Raf Njotea beseft dat hij bar weinig weet over zijn vader. Waarom is Francis in de jaren zeventig naar België gekomen? Waarom had hij nooit een serieuze baan, terwijl hij economie zou hebben gestudeerd? Waarom was zijn vader altijd een buitenstaander in zijn eigen gezin?

Samen met boezemvriend Lander Kennis tracht Raf Njotea het levensverhaal van zijn vader te reconstrueren. Francis werkt daar zelf ook aan mee, maar Raf gelooft lang niet alles wat hij te horen krijgt. Het is inderdaad geregeld een tegenstrijdig betoog. De persoonlijke dossiers van Francis bij de migratiediensten roepen alleen maar meer raadsels op.

En wat te denken van de vrachtbrief die ze thuis vinden over de levering van een gigantische partij vis? Of van de correspondentie met talloze Vlaamse vrouwen? De sleutel tot Francis’ leven wordt aangereikt door één van hen. Ruim 45 jaar geleden had Vera een relatie met Francis. Ze vertelt hoe avontuurlijk, belezen en ambitieus hij destijds was. Over wat hij als 15-jarige heeft meegemaakt tijdens de Biafra-oorlog (1967-1970), de gruwelijke burgeroorlog in Nigeria. Later praat Francis er zelf ook over, voor het eerst.

Raf Njotea. Beeld VRT

Gaandeweg krijgt Raf gaandeweg meer begrip voor zijn vader. En compassie: hij realiseert zich hoe zwaar Francis’ leven moet zijn geweest. Hoe torenhoog de verwachtingen zijn van zijn familie in Nigeria. Intussen holt Francis’ gezondheid achteruit; de familie treft al voorbereidingen voor de begrafenis.

Ouder is een voorbeeldige podcast; persoonlijk, soms emotioneel zonder sentimenteel te worden. De verborgen geschiedenis van Francis staat model voor het onbekende verhaal van zoveel migranten die naar Europa kwamen – en het hier al dan niet wisten te maken. Hopelijk kunnen Raf Njotea en Lander Kennis ooit een vervolg maken in Nigeria.