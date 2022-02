Een van de akeligste dingen van de pandemie: dat je het er altijd over moet hebben, ook al wil je dat niet

Met het aanstaande afscheid van corona nemen we ook afscheid van een gespreksonderwerp. Dat vind ik een van de akeligste dingen van een pandemie, weet ik na twee jaar: dat je het er altijd over moet hebben, ook al wil je dat niet eens.

Ik weet nog dat ik in de allereerste lockdown in het bos ging wandelen met mijn beste vriend – doodeng, naast iemand lopen, misschien zou hij op me ademen, en ik moest naar dat bos met de trein, waar was ik mee bezig, maar ik nam het risico – en dat we afspraken om het tijdens de wandeling niet over corona te hebben.

Dit lukte absoluut niet. Het hielp niet dat we al maanden nergens heen gingen, niemand zagen en alleen maar thuis rekenlessen zaten te doen met onze kinderen. (‘Vind jij de rekenmethode ook zo raar?’, was in die tijd een klein, opgewonden onderwerp tussen ouders als ze het even niet over corona hadden. ‘Die opgave met die waterlelies!’)

We konden niet níét over corona praten.

Hoe vaak ik in die tijd het woord ‘reproductiegetal’ heb gezegd, of geagiteerd over ventilatie oreerde, hoeveel geinige varianten er op het woord corona ontstonden, meestal iets met tante, en hoe verbaasd ik er in appconversaties altijd over was dat mensen het woord quarantaine nog steeds niet konden spellen. Hoe gedetailleerd we allemaal op de hoogte waren van niet alleen het aantal ic-bedden in Nederland, maar ook in, pak ’m beet, Syrië of Pakistan, en hoe vaak ik in geuren en kleuren navertelde hoe ik altijd bijna moest kotsen bij een PCR-test. We waren het er over eens dat dat geen rooskleurige onderwerpen waren, maar we hielden er maar niet over op.

Zelfs in de tijd dat corona zogenaamd voorbij was – weet je nog, van de zomer? toen was het ook al een keer voorbij – had ik er een fulltime ongezellig gespreksonderwerp aan, want toen hadden de gevaccineerden het altijd over de ongevaccineerden en de ongevaccineerden over de gevaccineerden.

Ook dat hoeft niet meer, als je je nu niet hebt gevaccineerd ga je je ongetwijfeld nooit meer laten vaccineren, en – laat maar.

Het ene moment heb je het altijd over iets, het volgende moment voel je je extreem belegen als je er nog over praat. Mocht je onverhoeds tegen een vriendin uitweiden over het weekje omikron van je dochter, dan kijkt ze je al gauw aan alsof je het veel te lang hebt over een verkoudheidje van je kind. Wat feitelijk gezien ook zo is.

Het gespreksonderwerp is afgesloten, we kunnen het over Lil’ Kleine gaan hebben.