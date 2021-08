Een toch niet zo heel normale man in de rij voor de kassa

Voor mij in de lange rij voor de kassa staat een man. Zowel voor als achter mij staan ook veel andere mensen in de rij, maar deze man staat echt recht voor me. De man oogt volkomen normaal. Ik kan niets opvallends aan hem ontdekken.

Terwijl ik daar over nadenk, zet de man opeens zijn linkerbeen heel ver naar links. Zijn rechterbeen blijft onbeweeglijk in de rij staan. Het lijkt alsof hij een split wil gaan doen.

De man reikt met zijn hand naar een schap verderop in de winkel. De hand van de man haalt dat bij lange na niet. Hij buigt zijn hoofd en zucht. Hij zucht alsof hij van de hoge duikplank moet. Of naar een familiefeest. Daarna stapt hij uit de rij en loopt met gebogen hoofd naar het schap verderop in de winkel om een potje extra smeuïge pindakaas met nootjes te pakken. Daarna loopt hij met gebogen hoofd en kleine stapjes naar de achterkant van de rij.

‘Voor dat éne potje pindakaas en die vijf seconden mag je echt wel weer voor mij in de rij gaan staan hoor’, zeg ik tegen de man. ‘Geen probleem, ga hier maar weer staan.’

‘Dat is echt heel erg aardig van u mevrouw’, zegt de man. ‘Echt heel aardig.’

‘Ach, dat valt echt wel mee’, zeg ik.

‘Nee hoor, het is echt ontzettend vriendelijk, echt heel heel erg bijzonder.’

‘Ach welnee’, zeg ik. Ik hoop dat de man snel weer volkomen normaal voor mij in de rij gaat staan.

De man heeft zich naar mij omgedraaid. Hij staat nu omgekeerd in de rij naar mij te kijken.

‘Jawel hoor!’, zegt hij hard. ‘Het is bijzonder. Mensen doen dit soort dingen niet meer voor een ander. Meestal kijken ze strak voor zich uit en doen alsof ze je niet horen. Maar u bent bijzonder.’

Zijn ogen zijn een beetje nat door alle emotie.

De man oogt niet meer heel erg normaal en hij heeft toch best veel kenmerken.

‘Het is heel HEEL HEEL erg bijzonder’, gaat hij verder. ‘En speciaal! Snap je dat wel?’

Ik kijk naar beneden en zeg niks.

‘Snap je dat wel? Zeg dat je het snapt! Zeg het!’

‘Ik snap het’, zeg ik zacht tegen de grond.

‘Harder’, zegt de man.

‘Ik snap het!’ Het zweet staat op mijn voorhoofd.

De man is eindelijk aan de beurt.

‘Zo aardig’, fluistert hij als hij wegloopt.

Achter mij in de rij staan twee pubers, ze vallen bijna op de grond van het lachen.

De volgende keer blijf ik strak voor me uitkijken als iemand naar de extra smeuïge pindakaas reikt.

Ik snap het!