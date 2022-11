Een ruige verschijning, zanger van knallende punksongs, maar ook een lieve, zachte man

Johannes de Boom, op het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde. Beeld Mischa

Het kolossale bovenlijf ontbloot, stond Hans Boomsma vlak voor de pandemiestilte in 2020 te stralen op het podium van Paradiso en dat van Noorderslag in Groningen. Zijn tatoeages mochten gezien worden, het geestdriftige publiek lag aan de voeten van de zanger die van de andere bandleden van The Shavers niet voor niets de artiestennaam Johannes de Boom had gekregen.

Het waren de laatste keren dat ‘de Boom’ zo opzichtig in bloei stond. Na de coronacrisis wilde Johannes de podia weer te lijf gaan, maar dat lukte niet meer. De goedmoedige reus uit Heerhugowaard was na veertig jaar hevige reuma een constructie van staal en kunststof, het resultaat van tientallen operaties aan heupen, schouders, polsen, enkels, knieën en de nekwervel. In de nazomer van 2022 begaf de constructie het en op 14 september 2022 overleed ‘de eeuwige optimist’ Hans Boomsma, nog vrij plotseling.

Levenslust

Echtgenote Annemiek Ruiter was zijn steun, toeverlaat en muze. Tot het dramatische einde verbaasde zij zich over de energie, de vindingrijkheid en de levenslust van de almaar door vlammende ontstekingen geplaagde patiënt. ‘Hoe erg hij ook in de kreukels lag, altijd was het: oké, wat kan ik nog wel?’

En dat was op het laatst alleen nog maar liedjes schrijven, zingen en kleine kunstwerkjes maken. Ruiter: ‘In de rolstoel het podium op, want staan ging niet meer. Maar dan wel alles geven, met de grootste overtuigingskracht.’

Hans Boomsma (Fries van geboorte) had een kantoorbaan bij de Hoogovens, trouwde jong, kreeg twee zonen (Martijn en Jasper) en scheidde. Hij was pas 34 toen de reuma genadeloos toesloeg en hem maandenlang met hevige koorts in het ziekenhuis hield. Boomsma nam het drastische besluit zich de rest van zijn leven in te zetten voor lotgenoten en zich volledig aan de kunst te wijden. Hij richtte in Heerhugowaard een reumapatiëntenvereniging op en zijn creatieve aanleg hielp hem zich gelukzalig uit te leven in schilderen, tekenen, dichten en muziek maken.

Op zijn vijftigste werd hij gevraagd voor de nieuwe band van de broers Theo (drummer) en Cock de Jong, gitarist van The Rousers, eind jaren zeventig een van de eerste Nederlandse newwavebands. Theo: ‘We zochten een zanger die als performer op het podium iets zou kunnen toevoegen. Ik zei: ik weet wel iemand, alleen heb ik geen idee of hij zingen kan. Die iemand was Boomsma. Nou en of die kon zingen. En hij bleek ook nog te kunnen tekstdichten. Hans had nul podiumervaring, maar hij werd ons boegbeeld, onze boom.’

Knallende songs

The Shavers noemden ze zich en met Boomsma als vertolker van alternatieve smartlappen en knallende, punkachtige songs, werden ze een cultband. De Jong: ‘Onze aanhang was verbazingwekkend groot en trouw en bestond uit boerenzonen, de duurste advocaten en alles daartussen, mooie vrouwen ook.’

Johannes de Boom zong ‘Halvarine, gatverdamme’. Dat was niet zomaar. Annemiek Ruiter: ‘Hans had een hekel aan alles waar half voor stond. Laat je niet halveren, zei hij altijd. Doe nooit iets half, maar ga er helemaal voor.’

De Boom was een ruige verschijning, maar ook een lieve, zachte man, en volgens Ruiter ‘geestig in alles, ook in de romantiek’. Ze leerden elkaar in 1985 kennen op Terschelling, tijdens het nog prille festival Oerol. Ruiter zat in haar eentje in een café, Boomsma kwam binnen, ook alleen. Hij had zijn rolstoel buiten laten staan. Zijn openingszin in het verder lege café was fabuleus. ‘Hallo, je zit op mijn kruk’, zei hij tegen Ruiter. ‘O, dan schuif ik toch een stukje op’, antwoordde zij. Naast elkaar gezeten, lieten ze de tijd verstrijken.