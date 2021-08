Een perfectionistische schrijver wiens buitenwereld steeds kleiner werd

Walter Goverde Beeld j

Nadat Nederlandse en buitenlandse uitgevers de eerste 150 pagina’s van zijn eerste boek te lezen hadden gekregen, trokken ze al snel de vergelijking met de toen razend populaire Stieg Larsson, van de Millennium-trilogie. Schrijver Walter Goverde dacht groot, hij had de hoofdrolspelers voor een internationale filmproductie al in zijn hoofd zitten. Niet voor niets koos hij het schrijverspseudoniem Walter Lucius (naar zijn doopnaam): beter voor de internationale markt. Het tekent de ambities van de schrijver, 22 juli op 67-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Baarn.

‘De vlinder en de storm’ verscheen vertaald in acht landen. De theaterman (onder meer bij de Blauwe Maandag Compagnie) en tv-regisseur (onder meer tien jaar bij jeugdprogramma Het Klokhuis) had het aanvankelijk geschreven als scenario voor een tv-serie. Een uit Afghanistan afkomstige onderzoeksjournaliste is een internationaal netwerk van machtsmisbruik en corruptie op het spoor en ontdekt tegelijk de waarheid over haar eigen herkomst. Omdat het verhaal over de hele wereld speelde, werd het voor de Avro te begrotelijk om te verfilmen. Zijn vrouw Nicole Frints opperde er een boek van te maken. Dat mondde uit in de Hartland-trilogie.

Lucius werd geprezen in binnenland (waar hij de Schaduwprijs won) en in het buitenland, waar hij genomineerd werd voor de Prix de Polar. Zijn reeks is ‘van een in Nederland ongekende gelaagdheid, maatschappelijke betrokkenheid, internationale allure en epische kwaliteit’, sprak zijn literair agent Marianne Schönbach op zijn uitvaart.

‘Als zijn uitgeverij Luitingh-Sijthoff de trilogie binnen drie achtereenvolgende jaren had kunnen uitgeven, was die beslist een groter succes geworden’, zegt ze nu. Toen deel 1 verscheen, moest Goverde de volgende delen nog schrijven. De perfectionist bleef er lang aan schaven. Te lang voor de ongeduldige lezer van het spannende boek. De belangstelling – ook van uitgevers – verflauwde, dat viel Goverde zwaar. ‘Hij voelde zich niet gezien’, zegt zijn vrouw Nicole.

Goverde viel met zijn jeugdige uiterlijk op door vriendelijkheid. Hij kon goed luisteren en voerde zelf nooit het hoogste woord. En hij was een meester in zichzelf verstoppen, zeggen de nabestaanden. Hij kon complimenteus en behulpzaam zijn, tegenover zichzelf was hij veeleisend. Zoals Nicole Frints zegt: ‘Als je heel veel wilt, word je ook eerder teleurgesteld.’

Anders dan in de theater- en filmwereld is een schrijver op zichzelf teruggeworpen. De coronacrisis verergerde dat: Goverdes buitenwereld werd steeds kleiner. Het werd achteraf bezien tevens de kiem van zijn tragische, zelfgekozen dood, zeggen zijn vrouw en zijn agent. In november vorig jaar werd hij tot zijn eigen verrassing overvallen door een depressie.

‘Het leven is een hel voor me geworden. Meer dan ik heb laten zien’, schreef hij in de afscheidsbrief aan Nicole, met wie hij 34 jaar gelukkig was. De laatste tien jaar van zijn leven bestond enkel uit schrijven. ‘Het was te intensief voor hem’, zegt zijn vrouw. In zijn computer vond zij het (onvoltooide) manuscript van een geheel nieuwe historische roman.

‘Er is een tijd van woorden, en er is een tijd van slapen’, stond op de rouwkaart, onder de beeltenis van een papieren bootje. Odysseia, boek 11 - ‘Zijn favoriete boek’, aldus Nicole.

De complete Hartland-trilogie verschijnt binnenkort in Engelse vertaling, waarschijnlijk zal zijn historische roman postuum verschijnen. Een zichtbaar monument voor een schrijver die zich ongezien voelde.