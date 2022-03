Een oer-Texelaar ten voeten uit: nuchter, relaxed en altijd met oog voor de ander

Dries Veltkamp

De avond voor de uitvaart van Dries Veltkamp kreeg de opgebroken straat van de Stenenplaats in Den Burg nog snel noodbestrating. De volgende morgen bleek de gemeente de drukte allesbehalve te hebben onderschat. Van Solex-club Steeksleuteltje 9 tot voetbalclub Texel ’94 en van autocrossers tot politici: het leek of heel Texel was uitgelopen voor een laatste eresaluut.

De ‘kleurrijke, immer behulpzame en sociaal bewogen Texelaar’, zoals de Texelse Courant hem omschreef, overleed op 18 januari na een kort ziekbed. ‘Niet alleen wij hebben onze vader verloren, het hele eiland heeft een vader verloren’, zegt zijn dochter Anneke. Als loodgieter, vrijwilliger, PvdA-raadslid en luisterend oor had hij zich jarenlang ingezet voor het eiland. ‘Hij had zo véél van alles. In zijn huis en hart was er altijd ruimte voor anderen.’

Hoewel hij pas later politiek actief werd, had Veltkamp al van jongs af aan een sociaal hart: als tiener bekommerde hij zich om zijn teamgenoten van de plaatselijke voetbalclub, en dat deed hij later ook als eigenaar van een loodgietersbedrijf. ‘Hij hielp jongeren aan werk en ging zelfs met medewerkers naar de bank voor hypotheekgesprekken’, zegt Anneke. ‘Altijd met zijn gedachten bij de ander.’

Dat sluit aan bij de herinneringen van psycholoog Jaap Duin aan Veltkamp, gepubliceerd op de site van de Texelse Courant. ‘Soms zit er een onvermijdelijkheid in personen, geen halve seconde tussen wat ze voelen, zeggen en doen’, schrijft hij. ‘Dries was zo’n persoon. Daarmee werd hij aanraakbaar voor velen. Het is een universele kwaliteit, een levenskracht die mensen herkennen. (...) De ander was het uitgangspunt.’

Veltkamps nuchtere instelling droeg hij ook uit in zijn kleding: altijd een wijde rood-witte broek, altijd pantoffels. Waarom? Omdat die het lekkerst zaten. Zijn verschijning kon op het vasteland nog weleens tot verwarring leiden. ‘Na een beursbezoek in Utrecht was hij moe, waarop hij even op de grond was gaan zitten’, zegt zijn dochter. ‘Mensen gooiden spontaan muntjes naar hem.’ Hij kon er wel om lachen.

Dries Veltkamp in zijn karakteristieke Pipo-broek.

De ‘ruimte voor anderen’ had hij ook in de letterlijke zin van het woord: Veltkamp stelde het huis waar hij met zijn vrouw Mary en kinderen woonde geregeld open voor anwaaiers, jongeren die om uiteenlopende redenen niet hun draai konden vinden. ‘Dat begon, na familie, met een jongen via iemand van de voetbalclub waarvoor hij actief was’, zegt Anneke. In de loop der jaren zouden nog zo’n tien anwaaiers volgen. ‘Hij kwam erachter dat het moeilijk was om via de officiële instanties iets voor ze te regelen. Uiteindelijk dacht hij: waarom regel ik dit niet zelf?’

Lang hield Dries Veltkamp zich afzijdig van de politiek, tot hij besloot dat hij meer voor elkaar zou kunnen krijgen als gemeenteraadslid. In 2014 deed hij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen namens de PvdA pro Texel. Hij kreeg genoeg voorkeursstemmen om in de raad te komen, een prestatie die hij vier jaar later wist te herhalen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week hadden ze het ‘helemaal uitgedacht’, zegt Anneke. ‘Hij zou op plek 3 komen, ik op plek 2.’ Met zijn dood werd hun plan om samen in het Texelse bestuur terecht te komen onverwachts in de knop gebroken.

Texel was voor Dries Veltkamp ‘een plekje op aarde waar je al eeuwen alleen maar hoeft adem te halen, het leven hoeft te aanschouwen en naar anderen mag omkijken om gelukkig te zijn’, zei hij in januari 2021 tegen nieuwssite Texel-Plaza. Hij lijkt de belichaming van de oer-Texelaar te zijn geweest: nuchter, relaxed en altijd met oog voor de ander.