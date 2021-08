Een mild mens tussen de regels van belasting en jazz, die zo druk was met de aangiftes van muzikanten dat de zijne er bij inschoot

Harm Mobach

‘Het draagkrachtbeginsel is het vermogen om anderen te tillen.’ Het zou een opgave van een cryptogram kunnen zijn, maar het is een van de befaamde woordgrappen van fiscalist Harm Mobach. Hij was lang universitair hoofddocent belastingrecht aan de Universiteit Leiden, en in de jaren tachtig fiscaal columnist voor de Volkskrant. Humor tekende zijn leven, waaraan na 91 jaar een einde kwam.

Mobach was ‘een scherpzinnig jurist met goed verstand en een geweldige manier van omgaan met mensen’, zegt Nico de Vries, die decennialang universitair met hem samenwerkte. ‘Sociaal bewogen, beminnelijk en zeer integer’.

Studenten fiscaal recht groeien nog altijd op met zijn standaardwerk, in vakkringen bekend als ‘De Mobach’. Inmiddels is het een online-uitgave, die wordt geraadpleegd door inspecteurs der belastingen, belastingadviseurs, accountants en belastingrechters. Mobach was de bedenker en hoofdredacteur, tot op de dag van vandaag werken er zo’n veertig hoogleraren en andere deskundigen aan mee.

Als kind kwam hij als ‘kasplantje’ uit de Hongerwinter, schreef Sytze van der Zee in zijn boek Wij overleefden. Hoewel niet getraumatiseerd, raakte Mobach op latere leeftijd ‘geobsedeerd’ (aldus zijn zoon Leo) door alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken had.

Mogelijk dat hij daardoor – onder meer in de rechtswinkel van Leiden – opkwam voor wie gemangeld werd door de strikte regels van het belastingstelsel. ‘Zo’n toeslagenaffaire, daar zou mijn vader zich in zijn werkende leven zeer over hebben opgewonden’, zegt dochter Caroline.

Mobach zat in diverse staats- en andere officiële commissies en werkgroepen. Wars van titels, ellebogenwerk en opsmuk werd hij in in 1994 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Zijn tweede grote liefde betrof de muziek, vooral de jazz. Zijn platencollectie besloeg duizenden elpees. Van 1970 tot 1990 was hij producer van het NCRV-radioprogramma Jazztime. In Jazz Bulletin, het blad van het Nederlands Jazz Archief, schreef hij diverse artikelen, voor andere bladen recenseerde hij jazz. ‘Deze recensies waren meestal – in tegenstelling tot die van zijn collega-recensenten – zeer mild’, schreef jazzmuzikant Rob Madna in een bundel over Mobach en de muziek. ‘Deze mildheid is kenmerkend voor hem.’

Voor de doorgaans niet zo gestructureerde muzikanten verzorgde Mobach – vaak op basis van wat schoenendozen vol bonnetjes en facturen – de belastingaangifte. Hij kreeg het er elk jaar in maart zo druk mee dat hij dikwijls voor zijn eigen aangifte uitstel moest aanvragen, aldus Madna.

Liefde voor het belastingrecht en de jazz lopen als twee parallellen door zijn leven. Het strikte woud van juridische regels tegenover de ruimtelijke vrijheid voor improvisatie in de jazz. Bestaat er een verband? Het lijkt huiskamerpsychologie, maar Mobachs nabestaanden zien een analogie. Zoon Leo: ‘Zoals de jazz is gebaseerd op conventies en akkoordenschema’s, zo keek mijn vader ook naar het belastingrecht. Het moet binnen de regels, maar als de regels niet passen, moet het op een creatievere manier.’

De laatste jaren waren niet zorgeloos. Mobach werd slechtziend, zijn gehoor liet hem in de steek – een kwelling voor de muziekfanaat. Polyneuropathie belemmerde zijn functioneren. Hij bezweek vermoedelijk aan een hersenbloeding.

‘The Song is You’, stond er boven zijn overlijdensadvertentie. Het nummer werd, samen met zijn favoriet Parker’s Mood, live uitgevoerd op zijn uitvaart. De tekst (‘I hear music when I look at you…’) was hem op het lijf geschreven.