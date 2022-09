Een middag op de Urban Arrow: zelden heb ik iets zo graag gewild en het tegelijkertijd zo graag niet gewild

Afgelopen maandag schreef ik op deze plek over een e-bike, waarbij ik de zinsnede ‘80 procent statussymbool en 20 procent middelvinger’ gebruikte. Welnu. Ahum. Enkele uren nadat ik die column inleverde vond ik mezelf terug op een elektrische bakfiets. Het was weliswaar niet die strak vormgegeven stadsfiets met fascistoïde geluidjes waartegen ik in mijn column ageerde, maar toch. Het was zo’n zwarte met een bak van piepschuim. Misschien wel precies zo een waarover ik roep dat ze te duur zijn, dat ze – net als voornoemde stadsfiets – een statussymbool zijn en voorzien in een overbodige luxe. Het is in zekere zin de maatschappelijke kloof op wielen.

En hij rijdt heerlijk. Zo heerlijk dat het pijn doet. Hij is niet van mij hoor. Eens per week brengen wij ook de kinderen van vrienden naar school, die dat door omstandigheden niet zelf kunnen. Om dat enigszins hanteerbaar te maken krijgen wij hun bakfiets mee. Aangezien ik er nog nooit mee had gereden, moest ik een dagje oefenen. Ik zette mijn twee dochters in de bak en gingen een stuk fietsen.

We zweefden over de fietspaden en haalden zwoegende fietsers in. Hoog op de troon van mijn zwarte slagschip was ik de koning van het fietspad. ‘Hij is niet van mij hoor’, zei ik tegen een vriendin, toen ik de fiets voor haar huis had geparkeerd. ‘Heb je hier niet eens over geschreven?’, vroeg ze. Dat had ik. ‘Nou, hopen dat mensen je er niet mee zien.’

Dat lukte slecht. ‘Heb jij een Urban Arrow?’, zou een vader later luidkeels over het schoolplein roepen.’ ‘Hij is niet van mij hoor!’, antwoordde ik, schreeuwend. Nadat ik de kinderen naar school had gebracht fietste ik naar de andere kant van de stad. Een rit die me normaal ruim een half uur ploeteren had gekost, legde ik nu af in vijftien gerieflijke minuutjes. Zelden heb ik iets zo graag gewild en het tegelijkertijd zo graag niet gewild. In mijn hoofd ontspon zich een dialoog tussen mijzelf en de Urban Arrow die zich daar had gemanifesteerd.

UA: ‘Lekker he?’

Ik: ‘Ja, maar dit kan ik niet betalen.’

UA: ‘Ah joh, paar honderd columns.’

Ik: ‘En bovendien, ik verbrand er ook nauwelijks nog calorieën mee.’

UA: ‘Fuck je calorieën.’

’S avonds bracht ik mijn dochters naar bed. Toen ik de gordijnen dichtdeed, zag ik hem staan, geketend aan een lantaarnpaal voor ons huis. Vlinders in mijn buik. Ik moest denken aan een schitterende foto die ik ooit zag, van een man die trots naar zijn nieuwe auto staat te kijken terwijl hij een zak chips leeg eet. Nu begreep ik die man. Ik was die man. Toen klonk een stem. ‘Hij is niet van mij hoor.’