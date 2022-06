De man keek mij indringend aan en zei: ‘Ben jij Arnold?’ Zo begint de rest van je leven. Nooit gedacht dat die rest in City Hotel de Jonge in Assen een aanvang zou nemen.

‘Ik ben Lévi Weemoedt’, zei de man, ‘Vic heeft jouw groeten vaak aan mij overgebracht.’

Misschien dat ik twee keer tegen Vic had gezegd: ‘Doe Lévi de groeten.’

Een man van het hotel kwam erbij staan en vroeg, wijzend naar mij: ‘Is die beroemd?’

Lévi mompelde: ‘Beroemder dan ik.’ Daarop trok de man van het hotel een visitekaartje uit zijn zak, schreef zijn naam erop en zei: ‘Doe een goed woordje voor ons.’ Ik las dat hij Munterem Akkman heette, maar Lévi zei: ‘Ik noem hem Rob.’

De volgende ochtend zat Lévi weer op het terras van het hotel. Hij las het Dagblad van het Noorden, dronk cappuccino en vertelde dat hij het beetje geld dat hij had aan Eus te danken had.

‘Maar je verkocht toch altijd redelijk’, opperde ik, terwijl de man die Munterem Akkman heette of Rob naar mij zwaaide.

‘Heb jij Heere Heeresma gekend?’, vroeg Lévi.

‘Nee.’

‘Een man met geheimen’, antwoordde hij, ‘hij verkondigde bijvoorbeeld overal dat Roman Polanski Een dagje naar het strand zou verfilmen.’

‘Roman had het druk’, zei ik. Soms zit er zo veel mildheid in mijn stem dat ik er zelf misselijk van word.

Later vertelde een vriend dat Polanski Een dagje naar het strand wel degelijk had verfilmd. Een goede fantast vertelt weinig leugens.

Bij wijze van afscheid zei ik tegen Lévi: ‘Assen is een leuk stadje.’

Dat meende ik, het is vijftien minuten rijden naar Westerbork, de voormalige directeur daar had me voorgesteld een tijd op het kampterrein te gaan wonen, maar covid kwam ertussen.

2024 leek me een uitstekend jaar voor een paar maanden Westerbork.