Bij een marktkraam die kaas en ‘fijne vleeswaren’ verkoopt stond ik me af te vragen of er ook ‘grove vleeswaren’ bestaan. Lompe leverpastei, horkerige ham, platvloers pekelvlees en botte boterhamworst: ik zou ze graag eens proeven.

Naast mij stond een tengere jongen die ‘voor 3 euro jong belegen in plakken’ bestelde. Het leek me een slimme manier om de inflatie onder de duim te houden. Je koopt telkens voor 3 euro kaas, voor 50 euro benzine, voor 200 euro gas en licht; je krijgt dan gaandeweg steeds minder, maar dat gaat geleidelijk dus het went.

Toen was de beurt aan een brede, kale man die een baby op zijn buik droeg. De baby had gebreide sokjes, net als mijn baby’s indertijd. Wijlen mijn lieve Amsterdamse tante Truus, alias tante Neus, breide ze onvermoeibaar voor alle baby’s in de familie, en dat waren er nogal wat. Zo zag men haar zelden zonder een paar ‘zokjes’, zoals ze die noemde, op de pennen; roze, blauw, ook wel wit.

De sokjes van deze baby waren roze. Dat had het vleeswarenmeisje ook gezien. ‘Hoe oud is ze?’ vroeg ze aan de kale man. ‘Bijna vier maanden’, antwoordde hij stralend. Nét te jong voor een plakje worst, vond het meisje.

Het linkersokje van de baby was intussen afgezakt en hing vervaarlijk te bungelen. Ook dat kon ik me herinneren. Je strikt ze met een koordje om de enkeltjes, maar wat is de makke met baby’s: hun enkels zijn dikker dan hun voeten. Zo ben ik ettelijke sokjes van tante Neus verloren, maar er kwamen telkens nieuwe.

‘Dat sokje ga je verliezen’, waarschuwde ik, want wie weet had hij geen beschikking over een eindeloos sokjes producerende tante Neus. De man sjorde het sokje omhoog. Een maillootje is veel handiger, had ik allengs ingezien, maar tante Neus bleef sokjes sturen, die in een groeiende rij op de plank in de kinderkamer belandden.

Daar ging het sokje weer. ‘Pas op’, zei ik tegen de man, wijzend. Weer sjorde hij. ‘Een maillootje is handiger’ vervolgde ik, want ik ben een oud wijf, en die mogen zich overal mee bemoeien. De man keek bevreemd, alsof hij nog nooit van maillootjes had gehoord. Hij bestelde een ons lever en een ons pekelvlees.

Broodje halfom! Dat wilde ik ook wel, maar ik ben thuis de enige die dat lekker vindt. Dan is 2 ons veel te veel. Of zou ik gewoon ‘voor 1 euro 50 lever en pekelvlees’ vragen?

Maar dat durfde ik niet, moest ik tot mijn spijt constateren, terwijl het sokje ten langen leste van het voetje viel.