Een leven vol liefde voor de literatuur, van een Volkskrant-criticus die vooral zichzelf bleef

Willem Kuipers Beeld prive

In 1982, als het Joyce Week is in het honderdste geboortejaar van de Ierse romanschrijver James Joyce, loopt Willem Kuipers in Dublin Jorge Luis Borges tegen het lijf, een van de genodigde schrijvers. De literair redacteur van de Volkskrant maakt een afspraak. Door straten uit het boek Dubliners (‘Joyceriding’) loopt hij naar het Shelbourne Hotel waar een pseudo-Borges wacht, de Argentijnse manager, een naamgenoot. Wanneer hij alsnog de bejaarde, blinde schrijver (1899) ontmoet, valt ‘diens onstuitbare woordenstroom nauwelijks om te leggen’. Ze praten over poëzie en talen (‘IJslands, dat Borges vertaalt in het Oud- en Middel-Engels en het Gotisch’). Even spreken zij platt-Deutsch, dat Borges zichzelf leerde en Kuipers kent dankzij zijn grootouders. Het verslag in het kunstkatern is magnifiek.

In 1967 begon Kuipers op de binnenlandredactie als ‘werkstudent’ in avonddienst. Na zijn studie Nederlandse taal- en letterkunde was de academicus te duur voor de krant. Als hoofdredacteur van het Utrechts Universiteitsblad trok hij Jos Collignon aan als karikaturist. Hij was vijf jaar uitgever (Ambo). Na zijn terugkeer loodste zijn rubriek ISBN de lezer door verschenen literatuur en poëzie. Bij kunst scheidde een muur van boeken hem van muziekredacteur Roland de Beer. ‘Hoewel Willem mopperen als dagtaak leek te hebben, was het niet moeilijk om van hem te houden. Tot het weinige waarmee het voor hem niet onherroepelijk bergafwaarts ging, hoorde oude muziekcultuur. Na een concert verscheen hij opgeklaard ter redactie.’

Toenmalig hoofdredacteur Pieter Broertjes: ‘Hij stond op gevoelige tenen. Geen typische Volkskrantman, hij was vooral van zichzelf, een erezaak.’

Van 1996 tot zijn pensioen in 2002 was Kuipers eindredacteur, criticus en columnist bij boekenkatern Cicero. Hij overleed op 30 oktober. Bij zijn afscheid memoreerde Aleid Truijens, zijn laatste chef, hoe Willem haar imponeerde en inspireerde met zijn enorme kennis van en liefde voor literatuur, en liet kennismaken met nog onbekende groten als Marai, Coetzee en Enquist. ‘Hij wist enorm veel van poëzie en kon flink foeteren over vooral onkunde en gebrek aan kennis. Hij had een goed gevoel voor wat authentiek was, en wat modieuze onzin.’

Authenticiteit herkende hij bij kunstenaar Frits Marnix Woudstra: ‘Willem wilde voor Cicero schrijversportretten van me. Per direct een bij zijn stuk over een Franse schrijver. De naam zei me niets. ‘Klopt, Frits, onbekend. Daar komt verandering in.’ Een koerier bracht foto’s en ik schilderde de nog onbekende in kleur.’

Willem was ‘ongelofelijk belangrijk’ voor zijn vriend Arnold Heumakers. ‘Dankzij hem kwam ik in de journalistiek. Hij schreef doorwrochte recensies over zijn geliefde modernistische schrijvers en dichters. Ik profiteerde van zijn grote belezenheid, die in de tijd van ISBN bovenmenselijke proporties aannam. Willem had altijd alles al gelezen.’ Wil Hansen, ‘minstens zo’n grote poëzieliefhebber’, was verbaasd over Willems keuze voor een gedicht van Boutens bij zijn afscheid. ‘Die naam is in dertig jaar vriendschap nooit gevallen. Ik dacht: mooi, maar heb ik Willem ooit gekend?’

De laatste jaren schreef Kuipers voor zijn site wiewiewie.nl en luchtte hij zijn hart in ruim honderd columns voor de Volksknar, clubblad van oud-medewerkers van de krant. Hoofdredacteur Jacques de Jong: ‘Niet alleen ergernis over hedendaags taalgebruik.’

‘Willem was geen moment opstandig’, zegt zijn vrouw Liesbeth. ‘We wisten dat het fout zat toen hij in het ziekenhuis belandde. Voor de uitslag van de scan had hij vorm en inhoud van de rouwkaart al in zijn hoofd. Een tsunami was het opeens thuis, een genadeloze doorbraak van de kanker. Zondagmorgen kon en wilde hij niet meer. Liefdevol afscheid van beide zoons, schoondochter en kleinkinderen. Willem en ik hebben elkaar alleen nog aangekeken. Even na tienen verliet hij deze aarde.’