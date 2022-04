Een leven in de greep van Melle, fijnschilder van landschappen vol fallussen en vulva’s

André Voskuijl

Hoewel hij beslist een eigen leven had, stond het leven van André Voskuijl grotendeels in het teken van kunstschilder Melle Oldeboerrigter. In de tweede helft van de vorige eeuw een bekend schilder wiens voornaam volstond, is diens artistieke nagedachtenis vooral het werk geweest van Voskuijl, die hem al vroeg leerde kennen. André Voskuijl overleed op 10 maart, in het Amsterdamse huis waar Melle bij leven een atelier had (en dat nog een decor was in De avonden van Gerard Reve).

Het was een speling van het lot die hun levens verknoopte. Voskuijl had de schilder al jong leren kennen, via het echtpaar Clovis Cnoop Koopmans (voormalig kinderrechter en PvdA-gemeenteraadslid) en Marth Bruijn, ex en muze van de schilder. Voskuijl – zoon van Joop Voskuijl, psycholoog en jarenlang directeur van de GGD Amsterdam – kwam via zijn eerste vriendje, Marths neefje, bij hen over de vloer en maakte zo kennis met het werk van Melle, dat in hun huis tot stand kwam.

André werd gegrepen door het werk van Melle, fijnschilder met wat surrealistische invloeden, ook wel omschreven als ‘de Jeroen Bosch van de 20ste eeuw’. In zijn dromerige landschappen wemelt het van de vulva’s en fallussen in diverse staten.

Daarnaast vond hij de schilder ‘een intrigerende figuur’, zegt zijn laatste liefde Wouter van Oorschot, oud-uitgever. ‘Als je die schilderijen min of meer onder je eigen ogen ziet ontstaan, krijg je er bijna vanzelf een band mee.’ Melle had een ‘bijna neurotische, maar niet erotische fascinatie voor de fallus; het was hem meer te doen om de aan zijn seksualiteit onderworpen mens.’ De schilder, overleden in 1976, was daarnaast vermaard om zijn bon mots en grappen.

Kunst en design

Voskuijl, die tot 2006 samenleefde met vertaler Wim Oorthuizen, had gevoel voor kunst en design, zegt Van Oorschot. ‘Zelf wilde hij aanvankelijk binnenhuisarchitect worden, maar dat is er nooit van gekomen.’ Over zijn afkomst sprak Voskuijl zelden, zegt Van Oorschot. ‘Zijn ouders waren voor de oorlog gescheiden, maar trouwden tijdens de oorlog opnieuw, waarna nog vier van de vijf kinderen volgden. Daarna zijn ze opnieuw gescheiden.’ Alle kinderen droegen Franse namen, wegens francofilie van de ouders en uit anti-Duits sentiment. Veel onderling contact had de familie niet, zegt Van Oorschot.

Voskuijl trof meer warmte bij het echtpaar Cnoop Koopmans. Dat nam Voskuijl min of meer aan als eigen zoon en liet hem een etage in hun huis bewonen. Later werd hij hun executeur testamentair en erfgenaam.

Voskuijl was opgeleid als leraar wiskunde en doceerde onder meer aan het Berlage Lyceum in Amsterdam. Ook was hij behendig in het programmeren van computers. Toen hij in 2002 zonder werk zat, nam hij de taak op zich om de Melle-documentatie van het paar Cnoop Koopmans over te nemen en zoekgeraakte werken te traceren. Hij bouwde de website Tranendal.nl en beschreef in vier talen het kleurrijke leven en werk van Melle. De site zal worden voortgezet door een door Voskuijl opgezette stichting, die het complete oeuvre van Melle in kaart wil brengen.

Scherpe tong

‘Ik heb André in korte tijd leren kennen als een man met een scherpe tong, niet bang mensen tegen de schenen te schoppen’, zegt het verse bestuurslid Arjen Ribbens, tevens kunstredacteur bij NRC Handelsblad. Die scherpte uitte zich ook in diverse ingezonden brieven over het Amsterdamse gemeentebestuur, die Voskuijl en Van Oorschot schreven naar voornamelijk Het Parool.

Voskuijl was lang een straffe roker. De stadsloper betaalde daar de tol van: hij kreeg de longkwaal COPD en moest met een zuurstofapparaat door het leven. Vorig jaar leek bloedarmoede hem energie te ontnemen. Afgelopen januari bleek het leukemie, waaraan hij kort daarna op 77-jarige leeftijd overleed. Hij had een mooi en lang leven gehad, concludeerde hij volgens Van Oorschot.

Voskuijl was wars van kerk en religie. Van Oorschot: ‘Er was voor hem geen god, geen hemel. Er waren alleen mensen, waaronder Melle. En die moet bekeken blijven worden, vond hij, want Melle is een groot kunstenaar.’