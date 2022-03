Een leven gevuld met oorlogsmisdaad, omdat de geschiedenis haar tentakels altijd uitstrekt naar het heden

Paul Brilman Beeld .

Een van zijn laatste appjes aan dochter Marina luidde: ‘À propos: volgende week inval in Oekraïne.’ Paul Brilman, in de jaren tachtig bekend als landelijk officier belast met de opsporing van oorlogsmisdadigers en later bij het gerechtshof in Sarajevo internationaal rechter bij de Kamer voor Oorlogsmisdaden, bleef volgens zijn dochter tot het einde ‘ontzettend begaan’ met de manier waarop grenzen van soevereine staten zijn getrokken. Hij had ruimschoots kunnen vaststellen dat geschiedenis nooit eindig is, maar haar tentakels uitstrekt in het heden.

Paul Brilman werd in de oorlog geboren, in 1942 in Amsterdam. Zoon van een radioloog en een verpleegster. Ging zelf ook geneeskunde studeren, maar koos na twee jaar voor een rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam. Werd lid van het Amsterdamsch Studenten Corps, letterkundig dispuut H.E.B.E., en roeide bij Nereus. In 1969 vertrok hij met drie Hebeanen in een oud Volkswagenbusje richting New Delhi, dat ze nooit bereikten omdat de bus het in Kabul begaf. Afghanistan was toen een populaire hippiebestemming, overal was goedkope hasj. Voor corpsstudenten was het een cultuurschok, maar Brilman noemde het later de reis van zijn leven.

Een jaar later trouwde hij. Werd vader van zoon Eric en dochter Marina, die beiden jurist zouden worden. Na dertig jaar huwelijk zou hij scheiden. Tot zijn dood had Brilman een relatie met Gaby van Otterloo.

Paul Brilman begon zijn carrière als officier van justitie en volgde in 1982 Lodewijk de Beaufort op als coördinerend officier voor oorlogsmisdrijven. Er stonden 44 oorlogsmisdadigers op zijn lijstje, zegt dochter Marina vanuit Londen, waar zij inmiddels adviseur is op het gebied van internationale mensenrechten. ‘Soms was onbekend of ze nog leefden. Van de rest was 90 procent gevlucht na veroordeling, de anderen voordat ze überhaupt berecht waren. Van sommigen wist hij waar ze woonden, maar hij kreeg ze niet uitgeleverd. Dat was een grote frustratie voor hem.’

Na achttien jaar werd Brilman raadsheer en vicepresident bij het gerechtshof in Amsterdam. In 2005 werd hij gevraagd als internationaal rechter in Sarajevo. Hij zou er vier jaar wonen.

Raoul Dekkers, die net als Brilman als rechter in Sarajevo werkte en tegenwoordig internationaal rechter is in het Kosovo-tribunaal in Den Haag, bewonderde Paul Brilman om zijn betrokkenheid en zijn bescheidenheid. Zo werkte hij er aan de Kravica-zaak, ‘dat weten niet veel mensen’. In Kravica zijn in 1995 1.313 mannen uit Srebrenica in een loods afgeslacht met geweren en handgranaten. Kravica was de grootste zaak van de Kamer voor Oorlogsmisdaden en zou resulteren in een veroordeling wegens genocide.

Chili-con-carne-club

‘Moord, verkrachting, heftige zaken en geen enkele begeleiding’, vat dochter Marina die tijd samen. Raoul Dekkers bevestigt dat. Brilman, hijzelf en acht andere rechters uit zes landen vonden in Sarajevo een alternatief: een goedkoop Mexicaans restaurant waar ze iedere dinsdagavond in een aparte kamer bijeen kwamen en bespraken wat ze in de rechtszaal meemaakten. Getuigen die herbelevingen kregen bijvoorbeeld; sommigen vielen flauw en moesten dan per ambulance worden afgevoerd. ‘We zijn het ‘de chili-con-carne-club’ gaan noemen, en daar hebben zich hechte vriendschappen gevormd. Omdat er in Nederland nooit een debriefing is geweest, werd die club heel belangrijk voor Paul en mij.’

In 2012 ging Paul Brilman officieel met pensioen, maar in 2015 is hij nog even benoemd als rechter voor oorlogsmisdaden aan het hooggerechtshof van Kosovo in Pristina. ‘Hij was er al heen verhuisd toen ze daar de maximum leeftijd voor rechters verlaagden, de Kosovaren leken de internationale rechters eruit te willen hebben’, zegt Marina. Haar vader moest terug naar Nederland, ‘daar baalde hij nogal van’.

Paul Brilman overleed op 28 januari aan een hartstilstand. Bovenop zijn leesstapel lag een boek over oorlog.