Een kritische ambassadeur van de jeugdliteratuur

Selma Niewold Beeld Yuri van der Hoeven

Dat jeugdliteratuur een eigen, volwaardige plek in de literatuurkritiek heeft gekregen, is mede de verdienste van Selma Niewold. Met de opkomst van de grote namen in de jeugdliteratuur trad Niewold naar voren als recensent, onder meer in de Volkskrant, waar zij vanaf 1988 jarenlang samen met Rindert Kromhout jeugdboeken besprak. Op 7 januari overleed ze onverwacht op haar 68ste, na een leven in de letteren.

‘Het literaire aspect van de jeugdboeken heeft altijd voorop gestaan bij haar’, zegt Toin Duijx, die zo’n 35 jaar bevriend was met Niewold. Ze was als recensent kritisch, maar wist dat altijd goed te onderbouwen en toegankelijk op te schrijven, zegt Duijx, zelf in dat vakgebied werkzaam op de universiteiten van Leiden en Tilburg. ‘Afkraken om het afkraken was haar stijl niet. Met haar scherpe selectie en criteria bouwde ze aan een soort canon van de Nederlandse jeugdliteratuur.’

Lezen was haar van huis uit meegegeven. Niewold werd in de Amsterdamse Diamantbuurt – waar zij tot haar 50ste zou blijven wonen – geboren in een remonstrants gezin als jongste met drie broers, een vader die rechercheur was bij de kinder- en zedenpolitie en een moeder die werkte als huisvrouw. Thuis stonden vooral boeken van de ‘rode’ Arbeiderspers op de plank. Niewold dankte, net als haar broers, haar voornaam aan een schrijver, in dit geval Selma Lagerlöf. Lezen was in zo’n gezin vanzelfsprekend; het boek Alleen op de wereld is altijd een van haar favorieten gebleven, zoals ze ook graag Stefan Brijs en Arthur Japin las.

Onderdeel van een grotere wereld

Niewold studeerde Nederlands en kwam als journalist te werken op de kunstredactie van de krant De Waarheid. Daar ontmoette ze binnenlandredacteur Erik van der Hoeven, die haar levenspartner zou worden. Na haar jaren voor de Volkskrant (haar laatste bespreking stond in 2002 in de krant) ging ze werken in het onderwijs, bij het Amsterdamse Spinoza Lyceum.

Ze ontpopte zich als een ware ambassadeur van de (goede) jeugdliteratuur. Drie jaar lang zat ze in de Griffel-jury, daarnaast in jury van de Jenny Smelik-IBBY Prijs. Voor het Fonds voor de Letteren beoordeelde ze manuscripten. Ook stelde ze in 1994 voor uitgeverij Ploegsma een verhalenbundel samen, Verhalen in nachtblauw. Ze was – met onder anderen Joke Linders – samensteller van de Encyclopedie van de jeugdliteratuur en werkte mee aan de losbladige uitgave Lexicon van de jeugdliteratuur.

Waarom altijd jeugdliteratuur? Haar partner: ‘Ze vond dat kinderen niet vroeg genoeg in aanraking konden komen met boeken, theater en musea. Dat maakt hen bewuster dat ze als mensen onderdeel van een grotere wereld zijn.’

Weerbaar maken

In haar persoonlijke leven zijn meer mogelijke verklaringen te vinden. Haar naasten roemen Niewold om haar uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Zelf is ze als puber op de middelbare school nogal gepest. Daarom besteedde ze later op het Spinoza Lyceum veel aandacht aan dat onderwerp. Goede boeken kunnen kinderen, en Niewold zal het ongetwijfeld aan den lijve ervaren hebben, weerbaar maken of op weg helpen in het leven. Iets van de oude linkse verheffingsgedachte moet haar – in haar jonge jaren fervent PSP’er – daarbij hebben gedreven.

De roker (en enthousiast fietser, altijd met helm op, kampeerder en kanovaarder) leed aan COPD. In een ingezonden brief in Het Parool beklaagde ze zich vorig jaar over ongevaccineerden die een coronagevaar vormen voor risicogroepen als mensen met longaandoeningen.

Waaraan ze op 7 januari plotseling overleden is, is niet helemaal duidelijk. Ze was goed herstellende van een aneurysma waaraan ze vorige zomer is geopereerd. Begin januari werd ze beroerd en kreeg maagproblemen, een dag later is ze overleden.

Selma Niewold laat behalve haar partner een zoon en twee kleinkinderen achter.