Een korte, hevige huilbui zou het beste zijn geweest

In tekenfilms begint de zwaartekracht pas te werken als de ongelukkige al een eindje boven het ravijn zweeft, maar in het echte leven gaat het rechtstreeks van wél vaste grond onder de voeten naar wááááh en boem. Gelukkig zijn ravijnen in mijn leven meestal gewoon lage stenen afstapjes, zodat ik na het vallen niet plat was.

Wel lag ik languit op de ijzige straatstenen. Verbijsterd over het vallen zelf, opgelucht over het gebrek aan pijn, woedend over de eigen stommiteit. Alles wees erop dat een korte, hevige huilbui het beste medicijn zou zijn tegen de plotselinge akeligheid, maar mijn innerlijke Clint Eastwood bleek al te hebben gekozen voor een binnensmondse scheldkanonnade.

Foeterend in de regen, en daarna ook nog beschaamd, toen een baardige man zich over me heen boog, zijn hand uitstak, me omhoog trok, en bij het weglopen iets zei dat in zijn mondkapje verloren ging, maar vast heel warm en kerstig bedoeld was.