Een keihard kinderboek, Winnetou. Zo gaat het niet in De kameleon, of bij Wipneus en Pim

Een bezorgde jaarclubg’noot belde me over de situatie rond collega May, wiens stokoude westernboeken gecanceld zijn. Dat moest mij raken, dacht hij, gezien mijn vriendschap met Arendsoog en Witte Veder.

Hierop reageerde ik korzelig. ‘Andere reeks, andere feel, andere snit, harder, meedogenlozer. Arendsoog slaat met een vinger Winnetous solar plexus in. Never the twain shall meet. Je kunt alle zestig Arendsoog-romans kriskras doorgalopperen, maar Old Shatterhand kijkt wel twee keer uit. Over Old Surehand en Old Wabble maar gezwegen. Laat staan’–

‘Old Sideburns?’

Ik zuchtte diep. ‘Elvis, het opperhoofd der rock-’n-roll, nee, vandaag een keertje niet. Ik bedoel iemand anders, de duivel zij met hem.’ Stilte.

‘Wie dan?’

‘Santer.’

‘Santer?’

‘Santer ja.’

‘Wie is Santer?’

‘Tja’, zei ik, ‘wie is Brutus, wie is Balthasar Gerards, wie is Lee Oswald. Wie is Marc Chapman. Wist je dat mijn vrienden van de Fab4Cast, over The Beatles, Chapmans naam weigeren uit te spreken? Dat hebben Klukkluk en Witte Veder met Santer. Hiawatha ook. Er bestaat niet eens rooksignaal voor Santer.’

‘Want? Verdomme Buwalda, ik heb een baan, ik zit op kantoor, zeg gewoon wie die pleuris-Santer is. Wie is het?’

‘Santer?’

‘Zeg op!’

‘Oké... Welaan, de heer Santer was een bijzonder verachtelijk persoon, die het verdiende gevild te worden en erna ingestreken met bijenhoning, waarna de heer Santer het verdiende in de Llano Estacado, de lokale woestijn der Apachen, Winnetou heeft er heel wat mocassinstappen liggen, te worden opgespannen tussen vier paaltjes, waarna er een kolonie uitgehongerde Texaanse draaigatjes op voornoemde Santer af zouden mogen worden gestuurd, wat bijzonder agressieve vechtmiertjes zijn.’

De g’noot hing op.

Oké, dan vertel ik het u. Santer was de laffe moordenaar van Winnetou, het opperhoofd der Apachen. Al aan het begin van Winnetous loopbaan vermoordde deze wreedaard Winnetous vader en Winnetous zus. Waarom? Voor wat goud. Dat had collega May bij Shakespeare gezien, waarvoor cowboyhartjes kloppen. Daar hoefde hij niet voor naar Amerika. Wat hij ook naliet. Gewoon Google Maps.

Waarna Winnetou en Old Shatterhand boekenlang jacht op de vermaledijde Santer maken, heel woke in feite, samen gaan ze hem cancelen, edoch tevergeefs, want ten slotte jaagt de meelwitte boosaard Santer een loden boon in Winnetous rode borst, waarna ook het grote opperhoofd sterft.

Een keihard kinderboek. Zo gaat het niet in De kameleon, of bij Wipneus en Pim. Dat ze Wipneus scalperen en ’m z’n puntmuts weer opzetten, zo, alsjeblieft, en hem erna tussen vier kabouterpaaltjes opspannen in een klein woestijntje, voor de kaboutergiertjes.

Ook heel terecht, trouwens, in een der werken van collega May, is dat Old Wabble, een smerige racist en indianenhater – helaas niet Santer, die alleen maar van een klif stort: dood, maar kon beter – erin sterft tussen een gespleten boom. Wat ze doen, is: ze splijten een woudreus in de lengte, stokken ertussen, Old Wabble ertussen, waarna ze die stokken, heel woke, wegtrekken en die woudreus zich, met de racist Old Wabble er dus krakend en brullend tussen, weer sluit.