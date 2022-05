Een jaar later toch nog het glas heffen na zelfdoding?

Vorig jaar deze tijd is mijn man overleden. We hebben in kleine kring afscheid van hem genomen. Heel eerlijk: corona was daarvoor een goed excuus, omdat hij zelf uit het leven vertrokken is. Ik had niet het gevoel zijn afscheid breed te willen delen. Op de rouwkaart, achteraf verstuurd, heb ik beloofd het glas op hem te heffen zodra dat weer kon. We zijn bijna een jaar verder. Wat doe ik: mijn afspraak nakomen, mensen het recht geven om afscheid te nemen, of het maar laten? Vrouw (60), naam bij redactie bekend

Boos

In de laatste jaren heb ik enkele dierbare vrienden verloren. Voor allen gold ‘afscheid in kleine kring’, waartoe ik tot mijn verbazing niet behoorde. Ik heb mij verdrietig en boos gevoeld. Ik heb zelfs eenmaal een boze brief aan de nabestaanden gestuurd. Kennelijk bepaalden zij dat mijn vriendschap er niet toe deed. Mijn echtgenoot is een half jaar geleden plotseling overleden. In mijn verdriet realiseerde ik me hoe belangrijk het voor vrienden is om afscheid te nemen. We hebben bij zijn uitvaart samen gehuild en gelachen. Kom uw belofte na en hef het glas op uw dierbare. Irene Gret (76), Hilversum

Gemoedsrust

Voor uw eigen gemoedsrust kunt u een algemeen bericht rondsturen dat u afziet van een herdenking. Simone Sevink (67), Wageningen

Een woordje

De kans is groot dat de belofte u blijft achtervolgen, dus organiseer iets. Veel mensen zullen denken dat ze met hun komst ú een plezier doen, terwijl u het tegenovergestelde denkt. Maakt niet uit, het is een ritueel. Als u zelf een woordje doet aan het begin, heeft u beter de regie over wat u kwijt wilt. Francine van Bentum (59), Hoorn

Oproep

Stuur een jaar na dato een herdenkingskaart naar alle betrokkenen, met daarin de oproep dat wie behoefte heeft aan een herdenkingsmoment contact met u opneemt. Begrafenissen en crematiediensten zijn sociaal verplichte activiteiten waar niet iedereen op zit te wachten. Diegenen die oprecht behoefte hebben aan een herdenkingsmoment komen vanzelf bovendrijven. En het bespaart u een groots opgezet evenement waar u niet op zit te wachten. Natasja Janssen (32), Lent

Knagen

Blijft het aan u knagen als u het erbij laat? Zo ja, dan zou ik een afscheid organiseren. Stel u erop in dat het niet meevalt. Maar er zal ongetwijfeld iemand met een mooie herinnering of uitspraak over uw man op de proppen komen, zodat u er toch met een goed gevoel op terugkijkt en verder kunt. Francisca Hesp (45), Edam

Hoe het met u gaat

Neem een besluit over wel of niet het glas heffen. Maak dat bekend aan de genodigden en laat hun weten hoe het inmiddels met u gaat. Tom van Waijenburg (72), Groesbeek

Verplichting?

In uw vraag klinkt door dat u er zelf eigenlijk geen zin in hebt, dat het gegeven dat uw man zelf uit het leven stapte daar een rol in speelt, maar dat u zich verplicht voelt. Naar wie eigenlijk? Een verlate bijeenkomst is geen afscheid, maar een herdenking. Een kans om te vieren dat uw man bestaan heeft, met allen die voor u belangrijk zijn. Ik heb onlangs zelf zoiets georganiseerd en denk daar met veel warmte aan terug. Ik wens u hetzelfde. Maarten Keijzers (45), Eindhoven

Gun uzelf tijd

Rouwen heeft geen haast en kent geen termijnen. Gun uzelf de tijd om het glas te heffen wanneer u er klaar voor bent en vertrouw erop dat die tijd vanzelf komt. Inez de boer (52), Teteringen

Fijn gevoel

Ik raad u aan alsnog wel een afscheidsgelegenheid te organiseren en beloof u dat u er een fijn en voldaan gevoel aan overhoudt. Peter Paffen (57), Hoogland

Over twee weken: kan ik mijn zwager vragen niet te drinken op mijn verjaardag? Binnenkort vier ik mijn verjaardag en ik wil mijn zus graag uitnodigen. Haar vriend is verschrikkelijk en als hij alcohol op heeft wordt dat erger. Hij gedraagt zich dan luid, onaangepast, onvoorspelbaar en doet allerlei vrouwonvriendelijke uitspraken. Ik wilde hem daarom niet uitnodigen, maar mijn zus vroeg al of hij ook welkom is. Ik wil een gezellig feestje, waar ik me geen zorgen hoef te maken en kan genieten, maar ik wil ook dat mijn zus komt en niet voelt dat ze moet kiezen. Kan ik zeggen dat hij welkom is, mits hij niet drinkt, omdat ik hem dan kan tolereren en hij mijn feestje niet verziekt? Vrouw (27), naam bij redactie bekend