Een idealist met een obsessie voor rond bouwen

Kor Aldershoff. Beeld Roos Aldershoff

In 1969 maakte binnenhuisarchitect Kor Aldershoff een eerste ontwerp voor een simpel, snel en van goedkope materialen als kunststof op te trekken verplaatsbaar woonhuis. Met rijkssubsidie kon hij in 1981 een prototype laten bouwen, de Shelter. Op een draagframe rustte een schotelvormige constructie met een wand van polyester en glasvezel, het exterieur met ovale perspex vensters leek op dat van een ruimtevaartuig. De Shelter kon drijven en was aardbevingsbestendig. In aantallen waren ze onderling te verbinden met prefab wenteltrapjes.

‘Een zelfdragende carrosserie als het ware, met zo min mogelijk onderdelen en een heleboel eigenschappen die een normaal huis niet heeft’, aldus de bedenker. Hij overleed op 11 augustus. Zijn vrouw Marion Bergmann: ‘De constructie was zo licht dat een helikopter hem op de hoogste berg kon neerzetten.’ Een diameter van acht meter, vijftig vierkante meter woonoppervlak naar eigen inzicht in te delen. Woonkamer, eethoek, een of twee slaapkamers. Met spaanplaat afgewerkte vloer en plafond, kasten, een douchecel en een ‘keukenpantry’. Kostprijs omgerekend 18 duizend euro all-in. Het proefmodel stond op tentoonstellingen en een uitvindersbeurs en kwam in het Buiten IJ te liggen.

Hoewel in aanleg bedoeld voor de derde wereld, werd de mobiele Shelter ingericht met designmeubelen van Charles Eames. ‘Een van de beste stoelenontwerpers’, zei Aldershoff die zich op hetzelfde terrein bewoog en lounge chairs ontwierp, een ronde fauteuil voor de verdwenen exclusieve woonfirma Metz & Co en een wieg voor dochter Roos. Van zijn tekentafel kwam het meubilair voor de vipruimte van de Nederlandse inzending tijdens Expo 67, de wereldtentoonstelling in Montreal. Met een speciaal exemplaar voor koningin Juliana die het paviljoen opende.

Aldershoff volgde in zijn geboorteplaats Groningen een opleiding tot beeldhouwer en schilder. In Amsterdam specialiseerde hij zich in binnenhuisarchitectuur en industriële vormgeving. Hij ontwierp tapijt en verlichting en verzorgde interieurs voor particulieren. Hij richtte een Vlaardings hotel in, ontwierp directievertrekken en kantines voor Shell Pernis en hun laboratorium in Amsterdam en drukte zijn stempel op de filialen van herenmodeketen The Society Shop.

Bergmann ontmoette haar toekomstige man op de Amsterdamse sociëteit De Kring. Ze waren lid van dezelfde beroepsvereniging van interieurarchitecten. Een paar jaar later verzorgde zij de herinrichting van de redactiezalen van de Volkskrant in de Wibautstraat toen die begin jaren tachtig moderniseerde en online ging.

Het bleef bij één Shelter. Bergmann: ‘Kor vond het ambachtelijke leuk, maken en doen, met het prototype was hij tevreden.’ De werkelijkheid, het aan de man brengen, was te weerbarstig. ‘Ik ben nog niet zo ver, was typisch een uitdrukking van hem.’ Verwaarloosd, ten prooi aan weersinvloeden, zwam en houtrot, werd de vervallen Shelter op het droge gehesen en afgevoerd naar een afgelegen gebied. Inmiddels is de Vereniging Hendrick de Keyser bezig met het restaureren van het drijvende pand en wordt gezocht naar een toegankelijke plek.

Een slechter lot trof Aldershoffs Windroos, waaraan hij zich begin van de eeuw zette. De ronde houten woning met drijvend fundament kon draaien voor optimaal binnenvallend zonlicht. Aangeprezen als ‘tegenwicht tegen natte voeten en oprukkend grondwater. Een bouwsysteem dat opgewassen is tegen elke onvaste, moerassige bodem. Een bouwpakket dat moeiteloos op elke plaats kan worden gemonteerd en dan een volmaakt rond huis vormt.’

Het model had een tijdelijke ligplaats. Bergmann: ‘De vergunning liep af, hij moest weg. Hij viel uit elkaar en moest worden vernietigd. Kor is altijd geobsedeerd geweest door rond bouwen. Zijn ouders hadden op Schiermonnikoog grond waarop hij ook een rond huis wilde neerzetten. De Windroos was meer zijn levenswerk dan de Shelter, maar de een kan je niet helemaal los zien van de ander. En hij was zeker een idealist.’