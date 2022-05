Een gevolg van de digitale revolutie is helaas dat we elkaar de hele dag evalueren

Er is weinig wat ik zeker weet, maar wel dat we beter af zouden zijn als we minder bezig zouden zijn met wat anderen van ons vinden. Een gevolg van de digitale revolutie is helaas dat mensen elkaar tegenwoordig de hele dag evalueren. Ik probeerde mijn puberdochter ervan te overtuigen dat reacties op Snapchat niet zo belangrijk zijn, toen ik ineens moest denken aan al die 14-plussers van D66. Die waren zo gepreoccupeerd met publieke reacties dat ze een stukje rapport achterhielden.

Wie geobsedeerd is door beeldvorming, constateerde de hoofdredacteur van deze krant, vervangt de vraag ‘wat is goed om te doen?’ door ‘wat komt het beste over?’ Op korte termijn kan dat voordelig zijn, op lange termijn verliest iedereen. Stel dat Sigrid Kaag vorig jaar had gezegd: ‘Sorry spindoctors, de conclusies van dit rapport zijn te ernstig om publiekelijk weg te moffelen.’ Dan had ze in 2021 wellicht minder zetels gehaald, maar er in 2022 beter voor gestaan.

Op NPO 3 zag ik de documentaire Sociaal tribunaal van Doortje Smithuijsen, over de gevolgen van beeldvorming online. In die documentaire zit een meisje dat een tv-presentator op basis van feiten had beschuldigd van seksuele intimidatie. Als ze had geweten wat de gevolgen zouden zijn, had ze dat nooit gedaan, vertelde dat meisje, want ze kreeg online de hele fanbase van die presentator over zich heen. Als ze zichzelf nu googelt, is ze alleen nog maar ‘het meisje dat presentator X verlinkte’.

Er zat nog iemand in die documentaire die iets dappers had gedaan en nog steeds lijdt onder wat dat online losmaakte. Zo krijg je een maatschappij waarin vooral beeldvorming mensen noopt dingen te doen of na te laten, terwijl ook vijfhonderd twitteraars ongelijk kunnen hebben. Ik denk erover een tegeltje te gaan verkopen: ‘Wat je vindt als je mijn naam googelt, is niet wat ik ben.’