‘Een gedicht helpt altijd als het minder gaat’

De zoon van Hakim had het al vroeg door: als de zon even niet schijnt, dan moet je ’m gewoon tekenen. Of eigenlijk ging ‘ie zelfs nog een stapje verder: op de tekening verscheen dan een huis met wat bomen en een beestje, en niet één, maar twee zonnen. ‘Eén gewone zon, en die andere moest er extra bij, voor wanneer het regende.’ Dat is nog eens een instelling. En hij heeft het niet van een vreemde: Hakim tekende zelf ook, als kind, in tijden van tegenslag. En net als z’n zoon tekende hij dan alleen maar leuke dingen.

Waarom is tekenen fijn als het even niet meezit?

‘Als alles goed gaat zijn er veel dingen waar je niet op let. Er is een Frans spreekwoord: à tout malheur, quelque chose est bon. Voor iedere tegenslag is er iets moois. Als het minder gaat, word je gedwongen even stil te staan. Je stopt noodgedwongen met wat je aan het doen was, maar dat betekent ook dat je kunt zoeken naar leuke dingen om weer op te pakken.’ In Hakims geval is zo’n ‘leuk ding’ – naast het tekenen – ook schrijven. De schrijfsels gaan evenmin over de tegenslag: de tegenslag is alleen de aanleiding om te gaan schrijven. ‘Als je bijvoorbeeld mistroostig bent door de coronamaatregelen, en daar dan ook nog eens over gaat schrijven, word je alleen maar droevig. Het is beter om in tijden van tegenslag even afstand te nemen van hetgeen dat je verdrietig maakt. Niet alleen maar naar droevige muziek luisteren als je liefdesverdriet hebt. Gewoon gaan schrijven, over fijne gebeurtenissen.’

Teken en schrijf je nog steeds tijdens tegenslagen?

‘Ja. Vorig jaar, tijdens de eerste lockdown, ben ik portretten gaan maken van vrienden die ik lang niet had gezien. Ik pakte er een foto bij, tekende ze na, en zette het op Facebook. En je krijgt een hoop leuke reacties. Want ik maak er ook nog gedichten bij, over degene die ik heb geportretteerd. Ik denk dat ik wel een stuk of twintig van die portret-gedichten heb gemaakt. Je zet iemand van wie je houdt in het zonnetje, daar worden zij ook weer blij van.’

Wat voegt zo’n gedicht toe?

‘Een gedicht helpt altijd als het minder gaat. Al-tijd. En het helpt niet alleen degene die het schrijft, maar ook degene over wie het gaat. Als iemand een moeilijke tijd heeft, helpt een gedicht een stuk beter dan een bos bloemen. Het is veel persoonlijker. Een tijdje geleden schilderde ik het portret van een goede vriend van me, Joe, een Algerijnse acteur. Een week nadat het af was, overleed hij aan corona – ik had het gedicht nog niet gemaakt. Dat deed ik daarna. Wacht, ik pak het er even bij. Het is wel in het Frans, maar ik lees even een stukje voor:

Si la vie était un film /Tu aurais eu un autre rôle

Het betekent zoiets als: Als het leven een film was, had ik je een andere rol gegeven. Hij heeft het nooit kunnen lezen, maar z’n dochter wel. Ze belt me tegenwoordig vaak. Sinds ze het las, zijn we vrienden.’