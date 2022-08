Een geboren geschiedenisdocent om ademloos naar te luisteren

Bunna Ebels-Hoving Beeld .

Een anima naturaliter historica, een geboren historica, zo zag Bunna Ebels-Hoving zichzelf het liefst. Voor haar was het geen toeval dat zij met haar aangeboren nieuwsgierigheid en belangstelling ‘geschiedenis’ zag als haar roeping, vertelt ze in haar Geschiedenis als metgezel. Die terugblik schreef ze, diep in de 70, op aandrang van oud-studenten en collega’s die haar roemden als een erudiete, kritische en belangstellende metgezel. Nostalgisch werden haar memoires nooit, dat paste haar niet.

Bunna Hoving was een nakomertje. Ze werd in 1932 geboren in een gezin met drie meisjes. Haar vader had zich opgewerkt van onderwijzer tot leraar klassieke talen aan het toenmalige 2de gymnasium in Den Haag. In 1942 overleed hij na een ziekbed van een paar maanden. Kort daarop werd hun huis door de Duitsers geconfisqueerd. Bunna was 10 jaar, haar zussen waren de deur uit en studeerden in Groningen. Met het ‘kleine zusje’ trok hun moeder ook die kant op, volgde er een opleiding en ging aan het werk om de kost te verdienen.

‘Al deze gebeurtenissen hebben een grote impact op Bunna gehad’, zegt nicht en naamgenoot Bunna Arends, die, naar het voorbeeld van haar tante, eveneens historica is geworden. ‘De periode tussen 1940 en 1950 is ingrijpend voor haar geweest. Ze trok zich terug in een eigen rijke fantasiewereld, die alles kleurde, tot in de rest van haar leven, soms tot ergernis van haar zussen. Ze had de neiging dingen te romantiseren, nee, niet op naïeve wijze, maar haar benadering was apart, ze zag andere diepten in de verhalen dan de meesten van ons.’

Bunna was 18 toen ze naar de universiteit ging. Later vertelde ze vaak dat ze dat jaar de enige student geschiedenis was. De studie bestond uit hoorcolleges en het lezen van stapels boeken. Tegen de tijd dat ze meende voldoende te hebben gelezen (tijd speelde geen rol), nam de ene hoogleraar een drie dagen durend kandidaatstentamen af, te vergelijken met de huidige bachelor.

Lastige rijke jongens

Vrijwel direct ontdekte ze het plezier in lesgeven. Haar eerste baan kreeg ze op het destijds beruchte Instituut Hommes, waar lastige jongens van rijke ouders een laatste kans hadden hun diploma te halen. ‘Een fantastische leerschool, zei ze zelf. Ze had geen idee van didactiek, je werd als student gewoon voor de klas gezet’, zegt haar nicht. ‘Ze kon prachtige meeslepende verhalen vertellen, goed college geven en mensen inspireren. Kennis en enthousiasme van de docent waren in haar ogen heel belangrijk, blijkt ook uit een stelling bij haar proefschrift Byzantium in westerse ogen 1096-1204.’

Haar viool bracht haar halverwege de jaren vijftig als lid van een studentenorkestje aan boord van een schip dat passagiers op de Holland-Amerika Lijn moest vermaken. De pianist was Ebel Ebels, een bijna afgestudeerde student medicijnen, die later haar echtgenoot zou worden. Niet meteen, hij moest geduld hebben, zei ze hem. De dag na haar afstuderen stond hij op de stoep. Ze trouwden, kregen drie kinderen en zeven kleinkinderen. Ebel werd hoogleraar neuropathologie in Groningen. Hij stierf in 1999 aan een hartstilstand.

Duizenden boeken

Bunna zelf ging vervroegd met pensioen toen ze 55 werd. ‘Had ik nooit moeten doen’, zei ze later. De universiteit en de wetenschap waren deel van haar, dus bleef ze in vaktijdschriften publiceren en praten over de haar zo geliefde Middeleeuwen. Op 4 juli overleed ze, bijna 90 jaar. Haar nicht: ‘Ze was heel gastvrij en sociaal, sterk aanwezig, altijd geestig en vergeet niet: ook een rolmodel als getrouwde vrouw aan de universiteit. Haar huis met de duizenden boeken was tot haar overlijden een plek waar mensen graag kwamen.’

‘Je zat vaak ademloos te luisteren als zij vertelde’, zegt haar kleinzoon Robbert (23) die, tot vreugde van zijn oma, ook geschiedenis is gaan studeren. ‘Zij heeft de zaadjes geplant.’