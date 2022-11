Een Elfstedenkruisje zou ze nooit krijgen, maar ze was wel de vrouw die het verst kwam in de Hel van ’63

Meike de Vlas was er de vrouw niet naar om ergens spijt van te hebben in haar leven.

Het was bij Vrouwbuurstermolen, op meer dan twee derde van de route, dat Meike de Vlas tijdens de Elfstedentocht in 1963 van het ijs werd gehaald. Ze was op weg om als eerste vrouw te finishen, maar het was gaan waaien en sneeuwen en het was donker geworden. Te gevaarlijk om verder te gaan, oordeelde de organisatie. Ze stempelde af bij restaurant De Molen, stapte in de bus en ging terug naar haar hotel. Jammer, dacht ze, maar er zou vast snel weer een nieuwe kans komen.

Meike de Vlas was er de vrouw niet naar om ergens spijt van te hebben in haar leven, maar toen ze jaren later, tijdens een presentatie van een boek over de Elfstedentocht, hoorde dat anderen die 18e januari wél stiekem waren doorgeschaatst, sloeg toch de twijfel toe. Had ze niet brutaler moeten zijn? In dat geval was ze de eigenaar geweest van het Elfstedenkruisje van de meest heroïsche editie ooit: de Hel van ’63.

Van alle vrouwen die destijds meededen, was zij het verst gekomen, al bestond er in 1963 nog geen apart klassement voor vrouwen. Het speelde ook geen rol; voor de buitenwereld noch voor haar. Ze trok die dag op met een groepje mannen, voortgedreven door suikerklontjes en warme Rivella. Pas bij de stempelposten hoorden haar medeschaatsers: ‘Verrek, het is een famke.’

De stempelkaart van Meike de Vlas.

Meike de Vlas zag het levenslicht op Ameland, waar haar vader dierenarts was, maar verhuisde al snel naar Zwolle. Ze ging fysiotherapie studeren in Groningen, tot afgrijzen van haar ouders, want ja, voor je het wist werd ze als masseuse gezien en daar kwamen alleen maar praatjes van. In Groningen werd ze lid van roeivereniging De Hunze. Een jaar na de Hel van ’63 won ze zilver op het EK in eigen land. Roeien was haar sport, schaatsen deed ze erbij.

Net zoals er destijds geen klassement voor vrouwen bestond bij de Elfstedentocht, was er ook geen WK of Olympische Spelen voor roeisters; dat werd vooral gezien als een sport voor sterke mannen. Mede door vrouwen zoals De Vlas kantelde dat beeld. Zonder zich ervan bewust te zijn, effende ze het pad voor de volgende generatie vrouwen, waartoe ook haar dochter Eeke behoorde. Zij won in 1996 en 2000 olympisch brons en zilver.

Meike de Vlas was graag in de buitenlucht, samen met haar kinderen.

De Vlas trouwde in 1967 met roeier Hadriaan van Nes. Een moetje, want ze was zwanger geraakt, en vertrok een paar jaar later met hem naar Noorwegen, het avontuur tegemoet. Ze kreeg vier dochters en ging als fysiotherapeut aan de slag in het land waar ze met de kinderen zo heerlijk kon schaatsen, skiën en zwemmen in de meren. Tot haar dood zou ze in Noorwegen blijven wonen, maar niet samen met haar man. De scheiding in 1995 zagen haar kinderen al een tijdje aankomen. ‘Kwestie van twee kapiteins op één schip’, aldus Eeke.

66 jaar was ze toen ze haar praktijk sloot en vooral oma werd – ze ging er elke drie weken voor naar Nederland. Eeke vertelt over die keer dat ze had beloofd haar kleinkind naar bed te brengen. ‘Maar toen ik ’s avonds om 9 uur thuiskwam, zag ik twee rooie koppen schuldbewust naar de deuropening staren. Ze hadden verstoppertje gespeeld en waren de tijd vergeten. Zo’n oma was het.’

Ze overleed op 8 oktober aan de gevolgen van kanker, 80 jaar oud. Ook tijdens de uitvaart ging het over haar Elfstedentocht van 1963, een prestatie die pas jaren later meer glans kreeg. Haar stempel bij Franeker zou ze altijd blijven zien als haar Elfstedenkruisje. Van kans op eerherstel kwam het nadien niet meer. Ze was vergeten haar lidmaatschap van de Elfstedenvereniging te verlengen.