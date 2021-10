Een eerste avond uit, sinds lange tijd, en dan gebeurt er dit

Alles mag weer, dus mijn man en ik zijn een avondje uit geweest. Ik schrok er zelf ook van. De keus was snel gemaakt: een piepklein Japans restaurant dat we ooit bij toeval hebben ontdekt aan een onopvallende kade. Zo eentje waar je talloze keren gedachteloos langsfietst in de veronderstelling dat je bestemming elders moet liggen. De menukaart van het umamiparadijs was na al die tijd goddank hetzelfde gebleven waardoor ik even routineus als verheugd mijn vertrouwde voorgerecht aanwees. Een mens kan ingewikkeld doen over de betekenis van het leven en dralen in de zoektocht naar geluk, maar als je een hap verrukkelijk eten in je mond hebt, is alles mooi. Ik moest de neiging onderdrukken te gaan hummen.

Aan de overkant van de kade werd ook het een en ander onderdrukt. Een zwijgend stel liep voorbij. De gezelligheid spatte er bepaald niet vanaf en dat terwijl het meisje, getuige haar uitnodigende outfit, er eerder op de avond nog zin in had gehad. Ze droeg een strakke leren broek, een stoer jasje en daaronder een lief glanzend hemd. Haar blonde haren vielen nonchalant over haar schouders. ‘O jee’, zei m’n man, ‘die is boos.’ Juist toen ik wilde protesteren over de voorbarigheid van die conclusie, beende ze met grote stappen weg van haar vriend. Het was nog een geluk dat ze ’m niet in de gracht had gesmeten. Als ze binnen gehoorsafstand waren geweest, had ik ze een hapje Japanse zaligheid kunnen aanraden opdat ook zij het geluk zouden proeven. Maar om nou vanaf de overkant als een viswijf te schreeuwen dat mijn voorgerecht het antwoord was op al hun problemen, zoiets leek me buiten de gebruikelijke omgangsnormen te vallen. Bovendien is het onverstandig je te bemoeien met andermans sores. We keken spijtig naar de jongeman, die er verloren bij stond en niet leek te weten of hij erachteraan moest rennen of de weg huiswaarts moest nemen.

‘Wat zou-ie hebben gedaan?’, vroeg ik peinzend. ‘Waarschijnlijk niks,’ kauwde mijn man, ‘heeft-ie alleen wat doms gezegd.’ ‘Nee, dat zou ze hebben genegeerd. Als je jezelf eenmaal in zo’n leren broek hebt gehesen, laat je je avond niet zomaar verpesten.’ We namen nog een hap en lieten de perikelen aan de overkant aan ons voorbijgaan.

Tussen de gangen door liep ik naar het toilet. Dat bleek in coronatijd wel te zijn veranderd. In plaats van de gebruikelijke toiletpot trof ik een glimmende machine aan met ledverlichting en een armleuning vol knopjes. Nu ken ik geen letter Japans, waardoor het wijs zou zijn geweest de knopjes onaangeroerd te laten, daarvoor moet het verstand echter wel de nieuwsgierigheid kunnen bedwingen. Het eerste knopje bleek een douche in werking te stellen, die behoorlijk serieus te werk ging en van geen ophouden wist. Lichtelijk in paniek drukte ik op twee, drie andere knopjes met als resultaat dat er pardoes een föhn begon te loeien. Toen ik de hele toestand eindelijk had weten uit te zetten en buiten opgelucht aan tafel terugkeerde, keek m’n man me onderzoekend aan. ‘Ze hebben een soort autowasstraat in het toilet geïnstalleerd, je kunt maar beter nergens aankomen’, lichtte ik toe. ‘Nou hier gaat het de goeie kant op’, wees hij naar de overkant, ‘ze is op een bankje gaan zitten.’ Haar vriend zat er bedremmeld naast. Vooruit, er was tussen hen in ruimte voor een half voetbalstadion, maar de avond was nog niet verloren.