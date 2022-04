Een echte Zeeuw die soms juist helemaal géén Zeeuw was

Ir. D. Luteijn VVD Beeld ANP

Op weg naar zijn buiten in het Zeeuws-Vlaamse land passeert Herman Wijffels (oud baas van de Rabobank, informateur van Balkenende IV) deze dinsdagmiddag de boerderij van de familie Luteijn. Het is daar stil, mogelijk ook leeg. Zoals dat in zekere zin voor heel Zeeuws-Vlaanderen geldt. David Luteijn is zes dagen eerder, op 13 april, op 78-jarige leeftijd overleden.

Luteijn was, net als Wijffels nog is, van vele markten thuis. Akkerbouwer van oorsprong. Ingenieur (Landbouwhogeschool). Boerenvoorman. Senator. Directeur van een energiebedrijf. Sportliefhebber -en bestuurder. Waarnemend commissaris van de koningin.

‘Ik heb hem in 1995 leren kennen’, schat Herman Wijffels, rijdend door het Zeeuws-Vlaamse land. Wijffels was toen de baas van de Rabobank. Luteijn was voorzitter van de raad van toezicht van die bank.

Gemeenschappelijke liefde

Wijffels: ‘Vreemd is dat, voordien kende ik hem niet. We zijn nota bene allebei opgegroeid in de regio Sluis. En het is hier niet druk. We zijn geloof ik van hetzelfde bouwjaar, 1942. Ik ben net 80 geworden. Hoe oud is hij geworden? O, jonger. Hoe dan ook hadden we elkaar tot dan nooit ontmoet.’

Wat een rol speelde: de verzuiling. Luteijn ging naar de protestantse Wilhelminaschool in Oostburg, Wijffels naar de katholieke Sint Eloy. Tientallen jaren later, bij de Rabobank, komen ze erachter dat ze iets gemeen hebben: liefde voor de wielersport. Nadat een derde Zeeuw aan de andere kant van de Westerschelde een hengeltje uitgooide, Jan Raas, besluit de bank – min of meer door toedoen van vooral Luteijn – sponsor te worden van een wielerploeg.

‘Ik was terughoudend, hoor’, bezweert Herman Wijffels. Hij was en is dol op wielrennen. Maar er geld in steken? ‘Dat zou misschien gezien worden als speeltje van de baas.’

Niet zuinig met woorden

Luteijn was een echte Zeeuw. De Zeeuw leeft van de akkerbouw. Maar Luteijn was in andere opzichten helemaal geen echte Zeeuw. Zuinig met woorden was hij niet. Volgens menigeen had hij ook iets bourgondisch over zich. Bij zijn biljartclub zat hij tijdens wedstrijden van wereldtoppers (Luteijn had vele lijntjes) riant te tafelen en te drinken, herinnert oud-sportjournalist Matty Verkamman zich.

Verkamman, ook een Zeeuw: ‘Hij was dus een Zeeuws-Vlaming. Sommigen daar zijn eerder Belg dan Nederlander. Hij zeker, vond ik.’

Luteijn, geboren in Zuidzande, bouwde aanvankelijk een grote naam op in de agrarische wereld. Als bestuursvoorzitter van de Cebeco Groep probeerde hij allerlei regionale landbouworganisaties onder één koepel te brengen. Dat mislukte. Hij was ook een echte liberaal, die openheid bepleitte. De Zeeuwse landbouw was zeker in die jaren het domein van de christelijken.

Van 1983 tot 1995 zat Luteijn namens de VVD in de Eerste Kamer. Vermoedelijk dankzij die Haagse periode kwam hij in 1999 in beeld om waarnemend commissaris van de koningin in Zuid-Holland te worden. Zeeland bleef altijd zijn thuis. In 2003 werd hij directeur van energiebedrijf Delta NV, dat toen in zwaar weer verkeerde. Onder zijn leiding verbeterden de resultaten snel.

Sfinx en stille kracht

Een journalist van de Provinciale Zeeuwse Courant omschreef in de krant van 19 april de directeur van Delta als ‘een sfinx, een stille kracht’. Een andere typering (‘Hij is er wel, maar op momenten dat het hem in het werk beter uitkomt, weet hij zich onzichtbaar te maken’) nodigt bijna uit tot speculaties. Want David Luteijn was dol op sport, vooral wielrennen. Hij was er zo druk mee dat dát wellicht de ‘onzichtbaarheid’ verklaart. Na zijn overlijden kwamen uit de sportwereld veel blijken van deelneming. Van de wielerclub in Hengstdijk, de Delta Profronde tot de biljartclub in Sluiskil.

Ook met voetbal had hij wel iets. Mede dankzij zijn inspanningen kon Verkamman in 2009 zijn Voetbalmuseum in Middelburg opzetten. ‘Hij wist geld los te peuteren bij de overheden’, herinnert de oud-journalist zich. Later gingen de wegen juist uiteen. Het museum liep niet goed, ondanks de prachtige collectie. Over wie dat erfgoed mocht houden, zijn nog juridische procedures gevoerd waarin Verkamman en de zijnen (Johan Derksen, Hugo Borst) onder meer tegenover David Luteijn kwamen te staan.

Verkamman, nu: ‘Over de doden niets dan goeds.’