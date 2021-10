Een drumstel komt er bij ons niet in, zei Ibtihal ferm

We hebben een eenzame oude piano in huis staan die niemand van ons fatsoenlijk kan bespelen. Hij is van mijn schoonvader geweest en had in mij een onvervulde droom wakker gekust. Ik zou er nu écht voor gaan: pianoles nemen, noten leren lezen en de begaafde pianist die in mij schuilgaat eindelijk bevrijden. Wis en waarachtig. Het telefoonnummer van de pianoleraar ligt nog ergens in m’n bureaulade, geloof ik. Zo gaan die dingen in een leven dat iedere dag voorbij dendert zonder dat de takenlijst ooit afkomt.

Gelukkig heb ik kinderen op wie ik mijn onvervulde dromen kan afschuiven. Verheugd boekte ik een pianoles voor mijn oudste. Die bleek echter helemaal niet te willen. Onvoorstelbaar, dat zo’n brutaal jong zomaar ‘nee’ durft te zeggen tegen zo’n geweldig voorstel. Als ík vroeger... Maar het kind bleek z’n zinnen te hebben gezet op drummen. ‘Hoe kom je daar nou weer bij?’, vroeg ik, terwijl ik nog eens liefkozend onze piano streelde. Mijn man kwam zich er ook tegenaan bemoeien, die probeerde zijn eigen droom te verkopen door er een gitaar bij te pakken. Nog zo’n eenzaam instrument in ons huis. Maar ook de gitaar werd genadeloos afgewezen.

Na een paar vruchteloze indoctrineersessies gaf ik het op en boekte een proefles bij een drumleraar. Toen het zover was, kroop mijn zoontje met een ernstig gezicht op de iets te hoge kruk, gespannen nam hij de stokken in zijn handen. Hij bleef de hele les kijken als een formateur die vanuit Limburg naar Den Haag wordt ingevlogen om nauwkeurige haast in het spel te forceren. Volgens mij vond ’ie er niks aan. Maar toen we eenmaal buiten waren, stuiterde mijn zoontje gillend van plezier naar huis. Daar vroeg hij direct om ‘Kwien’, u kent ze wel van We will rock you, het nummer dat dagenlang door ons huis schalde terwijl ons kind driftig op de tafel zat mee te tikken. Dat laatste vond mijn man wat kaal, waarop ik streng en ondubbelzinnig aankondigde: ‘Er komt géén drumstel in huis.’ Eerst maar een half jaar aankijken of het wat zou worden, met die drumlessen. Dan zouden we daarna altijd nog ergens een trommel kunnen opsnorren. ‘Ja, je hebt gelijk, knikte mijn man gedwee.

Drie dagen later stond er een complete set in de huiskamer. Ik begrijp ook niet hoe dat zomaar kan, daarvoor moet u bij mijn man zijn. Die was een keer mee geweest naar drumles, had daar de begeesterde blik van ons kind gezien en vervolgens met de leraar drumstellen zitten bekijken. De doorslag kwam toen hij een elektronisch exemplaar zag. Die viel met z’n stekker in de categorie ‘gadgets’, daarmee was de zaak verloren. Alles waar ‘een slim programmaatje’ op zit en hitsige knopjes heeft, oefent onweerstaanbare voodookrachten uit op de gemiddelde man. Wasmachines en vaatwassers vallen helaas buiten de boot, maar verder kan elk apparaat rekenen op hun onverdeelde mannelijke aandacht.

Inmiddels zitten we thuis allemaal ijverig te oefenen op de Money Beat, een basisgroove die iedere drummer moet kunnen. En ik moet toegeven: zo’n elektrisch drumstel is een geweldige vondst. Je kunt er lekker op los rammen zonder dat iemand er last van heeft en er zitten allerlei oefenmodules op waardoor je als beginner snel meekomt.

Ondertussen staat de piano nog steeds eenzaam te zijn. Ik heb mijn hoop nu gevestigd op onze dochter, misschien wil zíj dan die begaafde pianiste worden.