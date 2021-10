Een close reading van de Instagramaccounts van Sarah van Soelen en Estelle Cruijff levert heel wat op

Ketting

Sarah van Soelen Beeld Brunopress

Als telegraaf.nl schrijft dat ‘de geruchtenmachine momenteel overuren draait’ ten aanzien van het liefdesleven van André Hazes, dan kun je ervan uitgaan dat de geruchtenmachine op de rand van een zenuwinzinking balanceert, want de geruchtenmachine heeft het al jaren ontiegelijk druk met Hazes.

Momenteel is het probleem voor de geruchtenmachine dat er veel tegelijk aan de hand lijkt te zijn – relatie met influencer Sarah van Soelen uit? breuk met Monique Westenberg mogelijkerwijs voor de tiende keer gelijmd? – maar dat nergens echt tastbaar bewijs voor is.

Daarom moet de geruchtenmachine het doen met kruimels, details die alleen de geruchtenmachine kan zien en duiden, nou ja, en de duizenden volgers van Hazes, Van Soelen en Westenberg. Namelijk: een trui en een ketting.

Westenberg, Hazes’ ex dus, droeg deze week een trui met een enorme letter A erop. Dat zou een hint kunnen zijn naar een hereniging. Van Soelen, tot voor kort nog zijn nieuwe liefde, droeg iets níét, namelijk haar zilveren ketting met de naam André. Dat is dan weer een aanwijzing dat er een breuk is.

Je zou zeggen, wat een onzin, die duiding. Maar het is wel zo dat deze mensen alle drie precies weten wat ze in een klein vierkantje op Instagram moeten zetten om grootse boodschappen over te brengen aan de wereld. Ze zijn niet heel handig in de liefde, in sociale media zijn ze briljant.

Taille

Estelle Cruijff Beeld ANP Kippa

Nog meer close reading werd deze week gedaan door de volgers van Estelle Cruijff, aangaande haar balkonreling. Ja, de balkonreling van Estelle Cruijff was aan gedetailleerde inspectie onderhevig.

Cruijffs volgers zagen een selfie van haar en maakten zich massaal zorgen, want een paar spijlen van haar balkon waren kromgebogen, en daar zou zomaar iemand tussenuit kunnen kukelen.

Wie echter goed keek, zag dat de spijlen zich op de foto ter hoogte van Cruijffs taille bevonden, waarin precies dezelfde curve, naar binnen toe, zat. Aanvankelijk reageerde Cruijff alleen door te zeggen dat ze talloze berichten over haar balkon had gekregen, en dat alles prima in orde was was met haar balkon. Later erkende ze dat het een Photoshopfout was: ‘Voor de cursus Photoshop voor beginners meld je vandaag bij mij aan.’

Het is er een in de aanzwellende categorie ‘sterren die niet zo heel goed kunnen photoshoppen, maar het toch doen’.

Mocht u een mindere dag hebben, dan is het altijd fijn om daarop te googelen. Die foto met de vier tenen van Kim Kardashian bijvoorbeeld, of die keer dat Kardashians duim heel lang was, of toen ze ineens twéé duimen had, of al die keren dat beroemdheden, net als Estelle Cruijff, hun taille smaller maakten en daarmee per ongeluk ook de deuren, muren en meubels achter ze een rare zwieper gaven.

Die beginnerscursus zou helemaal niet gek zijn, of misschien een bekwame professional inhuren. Daar heb je toch gewoon mannetjes voor?