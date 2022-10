Een boek over bondig schrijven? Nee, bedankt

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week maakt Frank Heinen zich druk om: teksten zo kort als boodschappenlijstjes.

Toen in De Slimste Mens ter Wereld eens aan Herman Brusselmans werd gevraagd of hij goed kon leren, antwoordde hij dat hij er als student een onfeilbare methode op nahield. Wanneer hij een boek van vierhonderd pagina’s uit zijn hoofd moest leren, vatte hij dat boek samen in twintig pagina’s. Die samenvatting vatte hij vervolgens samen in vijf pagina’s, die van vijf pagina’s in een uittreksel van één pagina, en die van één pagina korte hij in tot drie zinnen. Ten slotte vatte hij die drie zinnen samen in één woord.

‘Kom ik op het examen, ben ik mijn woord vergeten!’

Ik moest aan Brusselmans en zijn woord denken toen ik hoorde over het boek Smart Brevity, een boek van de drie oprichters van de nieuwssite Axios. Axios kende ik zoals je sommige bushaltes kent: je belandt er wel eens omdat je ergens anders heen moet, en je wil er meestal zo snel mogelijk weer weg. Aan de meeste artikelen van Axios valt geen touw vast te knopen; ze bestaan uit minuscule alinea’s, vetgedrukte vragen als Why it matters? en ze zijn bezaaid met bullet points. Het zijn een soort boodschappenlijstjes vol ingewikkelde achtergronden die je op eigen houtje moet zien te begrijpen. De achterliggende gedachte van deze vorm van journalistiek is dat drukbezette mensen op deze manier zo snel mogelijk zo veel mogelijk informatie tot zich kunnen nemen. In de praktijk komt het erop neer dat ingewikkelde kwesties zijn teruggebracht tot een handvol woorden. Die woorden moet je dan elk apart drie keer overlezen, ondersteboven houden en door elkaar schudden, zodat context en betekenis eruit vallen. Een heel gedoe, voor drukbezette mensen.

Niks mis met bullet points trouwens. Handige dingen. Dit stukje was ooit een lijstje bullet points, en kijk nou eens.

Smart Brevity is een boek over bondig schrijven – op zich grappig. Een van de kernzinnen uit het boek is brevity is confidence, length is fear. Voor een dwangmatige doorschrijver voelt zo’n zinnetje als een dreun op de kin. Je stond al helemaal klaar om dat hele smart brevity in mootjes te hakken, om de vreugdeloosheid, de eeuwige obsessie met efficiëntie en tijdwinst van allerlei oppervlakkige types te ontleden, nee, geef jou maar diepgang en achtergrond, lekker dan, ben je opeens een angsthaas.

Vreemd: het ene moment lees je ellenlange artikelen van deskundigen, van mediaprofessionals over de toekomst van de journalistiek, over de mens als verhalenverteller die al in de oertijd bij het kampvuur longreads voorlas aan de rest van de stam, over lange lappen tekst vol verdieping en verwijzingen, en het volgende moment gaat er een streep door iedere vorm van oeverloosheid. Voor je gevoel zijn het dezelfde mensen die nu het adagium ‘Lengte is angst’ huldigen en tienduizenden per woord betaalde freelance ploeteraars al trendwatchend brodeloos maken.

Namens al die babbelende, essayerende types die weigeren to the point te komen, voelde ik me aangesproken – had die Brusselmans-anekdote er bij nader inzien niet uit gekund, net als dit niet-noodzakelijke ‘bij nader inzien’ trouwens? Maar de ergernis over wat ik las over Smart Brevity won het uiteindelijk: het boek hanteerde prijzige trucs om in de bestsellerlijsten te komen (je ondergeschikten allemaal boeken laten kopen en die vervolgens door je eigen bedrijf laten vergoeden, wat dan weer bewijst dat je aan de informatie die zo’n lijst je verschaft niks hebt als je de context niet kent), het idee dat je iedere vorm van interpretatie kunt uitbesteden aan de lezer, dat de journalistiek de verslapte aandachtsspanne als onontkoombaar dient te accepteren (in plaats van iets waartegen je je teweer zou kunnen stellen) én het misverstand dat lezen slechts een vorm van informatie vergaren is, iets intrinsiek vervelends waar je zo kort mogelijk over moet doen, want ja, er zijn nog zoveel andere, leukere dingen te doen. (Wat dan? Een driegangenlunch in de blender gooien en in vijf tellen achterover klokken?)

De journalist die vaststelt dat zijn publiek door voortdurende overprikkeling geen doorwrochte teksten meer wil lezen en dan maar een boodschappenlijstje begint te publiceren, hij doet denken aan een docent die ziet hoe populair het speelkwartier is onder zijn leerlingen en dus de helft van de lessen schrapt.

Waar het, geloof ik, in het kort op neerkomt, is: