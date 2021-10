Een bewindvoerder die een overlijden verzwijgt: mag dat?

Het dilemma

In ons woon-zorgcentrum is een van de bewoners overleden. Dit is inmiddels drie weken geleden. De bewindvoerder van de overledene wil echter dat dit geheim blijft. Medebewoners en vrijwilligers vragen steeds hoe het met de persoon gaat en wanneer hij terugkomt. Ik heb er enorm veel moeite mee om hierover te liegen. Zelf kan ik geen goede reden bedenken om iemands overlijden geheim te houden. Ik vind het bovendien verwerpelijk. Vindt u dat ik het toch mag of zelfs moet vertellen?

Man (56), naam bij redactie bekend

Vandaag nog

Het willen verbergen van een overlijden, zeker door een bewindvoerder met mogelijk financiële belangen, riekt naar misdaad. Bevrijd uzelf van medeplichtigheid. Vertellen moet u het zeker, en wel vandaag nog, op het politiebureau.

Dilly den Oprichter (81), Amsterdam

Pot

Hoe de bewoner is overleden valt onder medisch beroepsgeheim en kan privé blijven maar dat hij dood is moet verteld worden. Laat de directie van het woon-zorgcentrum contact zoeken met de bewindvoerder. Of als u zelf de leiding heeft dan zegt u tegen de bewindvoerder dat u de bewoners gaat vertellen dat hij is overleden, maar niets zal zeggen over de omstandigheden. Die bewindvoerder zal misschien voet bij stuk houden maar wat dit betreft kan hij de pot op.

Tecla Boonstra (61), Amsterdam

Krant lezen

Het zou kunnen dat de overledene in het verleden een afspraak heeft gemaakt met de bewindvoerder, om zijn overlijden niet openbaar te maken. Dan rest er niets anders, dan dit te respecteren. Meestal wordt de woonruimte van de overledene binnen een aantal dagen ontruimd, hetgeen niet onopgemerkt blijft. Echter de gemeente/woonplaats van de overledene, zal het overlijden publiceren. Kortom, onzichtbaar zal het overlijden niet zijn, voor wie de krant leest.

Monique Kleinmeulman (59), Hengelo

Vertrouwensband

Zelfs als de bewindvoerder erfgenaam is, zou ik als er geen zwaarwegende redenen zijn, dit verzoek negeren. Medebewoners hebben recht op deze informatie en als verpleging ga je hier niet over liegen, dat schaadt de vertrouwensband als het uiteindelijk wel bekend mag worden gemaakt.

Bob Huisken (67), ’s-Hertogenbosch, verpleegkundige ouderenpsychiatrie

Afscheidsbijeenkomst

Natuurlijk moet u het vertellen en snel ook. Daarna gaat u samen met anderen op uw werk een mooie afscheidsbijeenkomst organiseren. Daarvoor nodigt u familie, vrienden, collega’s en vrijwilligers uit. Daarna kan voor de medebewoners eindelijk het rouwproces starten. Of bij de afscheidsbijeenkomst ook een plekje beschikbaar is voor de ex-bewindvoerder (bewindvoering stopt bij overlijden) laat ik aan u. De bewindvoerder hoort financiële en administratieve zaken te regelen. Door het overlijden geheim te houden en bovendien van u te eisen dat u liegt, gaat hij ernstig zijn boekje te buiten.

Liesbeth Crijns (65) Rijswijk, maatschappelijk werker in de zorg

Slaatje

Wanneer een overlijden ‘stil’ gehouden wordt, gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen. Wat is het belang hiervan, en vooral wie heeft daar belang bij? Ik mag toch aannemen dat er wel aangifte van overlijden bij de gemeente is gedaan. Als daarover ook twijfels zijn, kun je ervan uitgaan dat iemand een financieel slaatje wil slaan uit het laten ‘doorleven’ van deze bewoner. Meteen werk van maken dus.

Els Broers (56), Purmerend

Haan

Met het opheffen van het bewind komt het toezicht van de rechtbank te vervallen. Bij een overlijden waarbij geen nabestaanden zijn heeft een bewindvoerder hier de gelegenheid om een rekening leeg te halen, zonder dat daar een haan naar kraait. Ik kan geen andere reden bedenken voor de handelwijze van de bewindvoerder. Afgezien hiervan, de bewindvoerder is er enkel voor het financiële beheer. In andere zaken heeft hij geen bevoegdheid. En als de bewindvoerder in kwestie geen goede reden kan geven voor zijn handelen, zou ik een melding doen bij de rechtbank.

Lisse, Wiel Hol (62), professioneel bewindvoerder

