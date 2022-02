Een betrokken advocaat, die het ook om het juridische steekspel ging

Adri Kranenburg

Zeg ‘Tros Radar’ en het begrip ‘woekerpolisaffaire’ ligt op de loer. In de vele jaren waarin het consumentenprogramma op tv aandacht besteedde aan die kwestie (waarin verzekeraars veel te dure en complexe beleggingsverzekeringen verkochten), was advocaat Adri Kranenburg vaak vertegenwoordiger van de gedupeerden. De affaire kwam in 2006 naar buiten, de advocaat heeft de ontknoping van de nog altijd slepende zaak niet mogen beleven: Kranenburg overleed in december op 57-jarige leeftijd aan de zenuw-/spierziekte ALS.

Dat hij advocaat zou worden, was niet vanzelfsprekend. Geboren als oudste van drie kinderen op het boerenbedrijf van hun ouders onder de rook van Spijkenisse, lag het in de lijn der verwachting dat Adri de zaak op termijn zou voortzetten. Al vroeg zag zijn vader dat het anders zou lopen. Het boerenbedrijf interesseerde diens zoon weinig tot niets, liever dook hij in de boeken. ‘Adri met een schroevendraaier of hamer in zijn handen zou je niet graag in je nieuwe huis zien verschijnen’, memoreerde zijn zus Greetje op zijn uitvaart.

Goed dus dat hun ouders zo ruimdenkend waren dat hun kinderen hun eigen weg mochten gaan. Kranenburg bleek een slimme leerling. Wiskunde was niets voor hem, dus koos hij op de middelbare school het zogenoemde ‘pretpakket’, zonder bètavakken.

Op de eerste dag van zijn rechtenstudie kwam hij in aanraking met Arjen Kampherbeek, die vanaf dat moment een van zijn beste vrienden zou blijven. ‘We deelden interesses, voor politiek, recht, actualiteit en literatuur. En we hadden eenzelfde gevoel voor humor’, zegt Kampherbeek. Die humor zat vooral in snelheid en taalgrappen. ‘Adri was dol op het genre nomen est omen’, zegt Arjen. Nomen est omen: uitvaartbedrijf Kerkhof, slagerij Beenhouwer.

Adri werd gedreven door rechtvaardigheidsgevoel. Vandaar dat hij als procesadvocaat naast grote bedrijven met evenveel plezier goededoelenorganisaties bijstond. Uit datzelfde gevoel dwong hij op Aruba, waar hij vijf jaar met zijn Canadese vrouw Jennifer heeft gewoond en gewerkt, de erkenning van het homohuwelijk af.

Hoewel hij ruim twintig jaar lang voor grote advocatenkantoren als De Brauw Blackstone Westbroek en Van Doorne grote zaken heeft gedaan, werd hij het bekendst met de woekerpoliszaak, die op zijn pad kwam toen hij samen met een collega van De Brauw in Amsterdam een eigen kantoor was begonnen. Vanaf de oprichting van de Stichting Allianz DINPlan Dupe in 2012 was Kranenburg advocaat van de claimorganisatie voor en door slachtoffers die een polis van Allianz hadden. Een jaar eerder al had hij in een van de eerste woekerpoliszaken verzekeraar ASR in het zand laten bijten.

Om geld ging het hem niet. ‘Hij heeft die woekerpoliszaak nooit commercieel uitgemolken’, zegt vakgenoot Arjen Kampherbeek. ‘Als hij in zee was gegaan met aanbiedingen van claimstichtingen die op no cure, no pay-basis werkten, had hij veel meer kunnen verdienen. Maar daar moest hij niet veel van hebben.’

Hoewel zeer betrokken bij de slachtoffers werd hij ook gedreven door pure arbeidsvreugde. ‘Hij genoot van het juridische spel tegen die grote bedrijven’, zegt Kampherbeek.

Drie jaar geleden werd dat spel ruw verstoord door ALS. ‘Adri heeft het heel erg gevonden dat hij de afloop van de woekerpolisaffaire niet meer kon meemaken en moest overlaten aan anderen’, zeggen zijn nabestaanden.

Het wrange lot wil dat de rappe prater Kranenburg juist zijn spraakvermogen als eerste verloor aan de ziekte. Hij communiceerde daarna met hulpmiddelen, maar verloor zich niet in zijn ziekte, volgens zijn naasten. ‘Het leek alsof hij ernaast stond, en hield altijd interesse voor de ander’. Ook zijn humor hield hem overeind: toen een vriendin hem vóór een bezoek vroeg of ze iets voor hem kon meenemen, antwoordde Adri: ‘Een blok hout voor m’n crematie.’

Toen verzorging thuis niet meer mogelijk was, is Kranenburg door zijn familie opgevangen op de boerderij van zijn jongere broer Evert en schoonzus Rianne, hemelsbreed een kilometer van hun ouderlijk huis vandaan. Later volgde steeds meer professionele verzorging. Zijn zus Greetje: ‘Nu pas zag hij hoe intensief onze jongste broer met het bedrijf bezig was.’ Zo heeft hij het boerenbedrijf dat hem als kind niet kon boeien alsnog leren waarderen – een cirkel werd rond.

Kranenburg laat een vrouw en twee dochters na.