Een beetje schudden na het plassen is niet genoeg, weet deze presentator

Radio- en televisiepresentator Lex Uiting (35): ‘Allereerst wil ik alle toiletbezoekende mannen op het hart drukken: ga zitten. Als je ergens in een kroeg bent met alleen urinoirs, oké, maar thuis staan? Bah. Ik moet toegeven dat ik het jarenlang deed, maar een jaar of twee geleden ben ik verlicht geraakt. Het was toen zomer en ontzettend heet, dus ik droeg een korte broek. Ik stond te plassen en merkte dat er allemaal spetters op m’n knieën en scheenbenen belandden. Dat komt dus normaal op je dure designerjeans of mooie pantalon, hè. Je bevlekt het toilet of de badkamer trouwens ook; die spetters komen natuurlijk ook op de muur. Daarnaast is zitten gezonder, want je plast je blaas beter leeg.

Maar met zittend plassen alleen los je niet het gehele probleem op. Ik ben wel zo proper dat ik me nog droogmaak met twee velletjes toiletpapier en een beetje schud, maar zelfs dan, als je weer teruggaat naar je bureaustoel of barkruk, floepen er alsnog een paar druppels in je onderbroek. Balen, natuurlijk. ‘Al wapper je nog zo kloek, de laatste druppel belandt altijd in de broek’, stond vroeger op een tegeltje in mijn studentenhuis. Tot een van m’n vrienden met dé oplossing kwam, gehoord van de huisarts. Een beetje plastisch, maar je moet dus na het plassen een beetje van voor naar achter duwen op het perineum, het gebied tussen je balzak en anus. Dan komt het laatste beetje urine uit je plasbuis. Nou, ik was me toch blij toen ik dit ontdekte, en ik wil iedere man toegang geven tot deze kennis. Het is heerlijk om altijd een semi-frisse onderbroek aan te hebben.’