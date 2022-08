Een barre, zweterige nacht in Gasthaus Niederbipp

Bij de vele akeligheden die het leven voor ons in petto heeft, horen ook hotelbedden met een plastic hoes om het matras. Ze zijn vooral populair in doorreishotels waar je nooit meer zult komen, en je merkt ze meestal pas op als het te laat is. Dat wil zeggen: na een barre, zweterige nacht vol nachtmerries van de ergste soort.

In het overdag nog zo pittoreske Gasthaus Niederbipp was het goed raak. Ik droomde er dat een van Donald Trumps fanatiekste handlangers, Michael Flynn, op de Dam werd toegejuicht door een meute vlagomdraaiers. Ik zag beelden van Nederlandse kinderen die bij een asielzoekershotel pesterige leuzen scandeerden tegen bange leeftijdsgenootjes uit Syrië. Ook werd er ineens een school opgericht in Almere, waar de leerlingen zouden leren dat klimaatverandering een linkse leugen is. Kortom, de meest bizarre dingen.

‘Rustig maar, lieverd’, zei mijn vrouw toen ze ’s ochtends mijn klamme voorhoofd depte. ‘Komt allemaal door dat plastic.’