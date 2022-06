Een baan vinden was een fluitje van een cent. Niks discriminatie, niks institutioneel racisme

Beeld Isa Grutter

En zo zette vader, rond 1968, zijn eerste schreden op Nederlandse bodem. Met het rode paspoort op zak, een verfrommeld vergunningspapiertje ertussen gevouwen, heeft hij, vóór onze gezinshereniging, nog zo’n zes jaar lang heen en weer gevlogen tussen Schiphol en Ouled Ali. Als een exotische, zwartogige nomade zwierf hij tussen het Zuiden en het Noorden. Ergens in die jaren, tijdens de bouwvak, ben ik verwekt.

Niet alleen waren in Nederland de pensions een stuk properder dan in Frankrijk, geen ratten, geen schimmel, en niet alleen oogden de winkels en parken keuriger, ook vond hij de mensen aardiger, het gras groener, de koeien vetter, de regen overvloediger. En waar veel regen valt, dáár rust Allahs zegen op.

Een baan vinden was een fluitje van een cent. Zelfs voor een Marokkaan, geschoold of niet. Overal kon hij direct aan de slag. Niks discriminatie, niks institutioneel racisme. Gewoon bij een fabrieksgebouw aankloppen, je duim opsteken en zeggen ‘iek wirke goet’ – had-ie geleerd van een lotgenoot die al in Nederland was.

Vader stroopte z’n mouwen op en begon in Helden-Panningen met het gieten van betonmortel tussen de staalrasters. In Sittard stapelde hij bakstenen op pallets. Daarna boormachineboortjes sorteren en accu’s smelten in Naarden-Bussum. In Alblasserdam bewapende hij staalkabels. Z’n carrière zou hij afsluiten bij Unimills, onderdeel van Unilever; dat enorme gebouw met die dikke hoge pijp aan de Lindtsedijk 8 te Zwijndrecht. Zo’n vijftien jaar lang heeft-ie daar olie staan persen, sojabonenolie, kokosnootolie. Persen, persen, persen, elke dag tot aan z’n oksels zwemmend in de olie. Hij kwam altijd glanzend en glibberig thuis, maar een oliesjeik is-ie nooit geworden.

En integratie, dat uitgeholde toverwoord van tegenwoordig, daarover sprak geen kip. Werkgever en overheid dachten: ze gaan toch terug naar de bergen. En vader dacht precies hetzelfde.

Waardoor inburgeren en het afleren van oude, Marokkaanse gewoonten weinig zin had. Zo heeft vader nog een poos geprobeerd in supermarkten af te dingen door met kassameisjes van de Spar te onderhandelen of er misschien toch niet een kwartje af kon van de melk en het brood. Vader wilde goed geld maken door geld uit te sparen. En dan voorgoed terugkeren naar Ouled Ali en daar zijn droom verwezenlijken: het witgepleisterde leemhutje ombouwen tot een solide betonhonk met echte kranen.

Maar het lot bepaalde anders. Na een jaartje flink oliepersen zei de Unimills-baas: ‘Ahmed, we zijn zeer content en willen je graag houden. Je krijgt een vast contract. Haal toch je vrouw en kinderen naar Zwijndrecht. Hoef je niet telkens op en neer. Kost alleen maar geld.’

Er moest een drogman aan te pas komen om deze boodschap goed over te brengen. Vaste baan! Vaste papieren! Vaste woning!

Vader kon zijn oren niet geloven.