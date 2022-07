In De gedaanteverwisseling, de beroemdste novelle van Franz Kafka, ontwaakt handelsreiziger Gregor Samsa ’s ochtends uit onrustige dromen en blijkt in bed te zijn veranderd in een grote kever. In Ik en mijn mobiel, een prachtig kort verhaal van René Appel, ontwaakt studente Lyanne ’s ochtends uit ‘slaapland’ met haar smartphone nog in haar linkerhand. Zo gaat dat in het digitale prachttijdperk: mensen vallen met hun telefoon in de hand in slaap.

René Appel is een van Nederlands productiefste en best gewaardeerde misdaadauteurs. In Ik en mijn mobiel wordt geen misdrijf gepleegd in de conventionele betekenis – de plaats delict in dit verhaal is evolutionair: de smartphone blijkt ’s nachts aan Lyannes hand vastgegroeid. ‘Ze begint te wrikken, maar er is geen beweging in die vingers te krijgen.’ Je mag nooit verklappen hoe een mooi verhaal afloopt, maar het ronkende enthousiasme van een medische automatiseringsspecialist die Lyannes hand bekijkt kan zich meten met dat van Mark Zuckerberg en Elon Musk: ‘U heeft als levend mens kenmerken van niet-levende materie geïntegreerd. Een apparaat is als het ware onderdeel van uw lichaam geworden. Dat is een evolutionaire noviteit van de eerste orde.’

In klassieke visuele weergaves van de evolutietheorie zien we apen die steeds rechter op gaan lopen. In recente aanpassingen komt er na die mens die rechtop loopt weer een mens die gebogen loopt, als een aap van vier miljoen jaar geleden, maar dan wél met een extra lichaamsdeel waarover die aap nog niet beschikte. Vaak gaat er fictie aan non-fictie vooraf. Ik en mijn mobiel verscheen in de serie Literaire Juweeltjes die B for Books uitgeeft ter bestrijding van de ontlezing. Alle boekjes in die serie hebben ongeveer het formaat van een smartphone. Als u iemand kent die vaak met telefoon in de hand in slaap valt, weet u wat u cadeau moet doen, mogelijk als waarschuwing.