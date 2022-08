Een alleskunner, bekend van het Jeugdjournaal, die in het leven ‘geen overdaad aan geluk’ had

Leontien Ceulemans Beeld ANP

Wanneer Hans van Willigenburg herinneringen ophaalt aan oud-collega Leontien Ceulemans, dan is haar onzekerheid de rode draad. Neem het blijspel Stepping Out. Daarin hadden ze samen een ontroerende scène, waarna vaak een zucht vol sentiment door de zaal golfde. ‘Leontien ging er altijd vanuit dat het publiek was aangedaan door de tekst waarmee ik die scène afsloot. Het is me nooit gelukt haar ervan te overtuigen dat we het samen hadden gedaan.’

Het van oorsprong Engelse Stepping Out was halverwege de jaren tachtig een succes in de Nederlandse theaters. Van Willigenburg, de enige man in een ensemble dat verder uit vrouwen bestond, herinnert zich het clubgevoel dat gedurende het seizoen groeide. Maar Ceulemans, hoe sociaal ze verder ook was, was daarin toch graag op zichzelf. Nog zo’n rood draadje.

Leontien Ceulemans was aan het einde van de vorige eeuw niet alleen een bekend gezicht, maar ook een bekend geluid. Als fervent sigarenrookster had ze een opvallend hees stemgeluid waarmee ze ook in deze eeuw nog menig radioprogramma presenteerde.

Op televisie lag het zwaartepunt van haar werk in de jaren zeventig en tachtig; niet alleen als presentatrice, maar ook als actrice. Dat laatste vooral in comedy’s, waarin ze vaak het type speelde van het vrolijke buurmeisje dat harten op hol joeg. Leontien Ceulemans is op 28 juli overleden in het Rosa Spier Huis, een opvangplek voor oudere artiesten en wetenschappers.

Ko van Dijk

Als kleuter en als tiener was Leontien Ceulemans al op de radio te horen. Haar beide ouders, de actrice Hetty Berger en de zanger Jan Ceulemans, zullen daarvoor het pad geëffend hebben. Vervolgens ontpopte ze zich in tv-shows als danseres. Waarna Ceulemans ook nog een opleiding aan de toneelschool volgde om zich in het theater staande te kunnen houden naast Guus Hermus en Ko van Dijk, de grote toneelacteurs van toen.

In 1981 werd Leontien Ceulemans de eerste presentator van het NOS Jeugdjournaal. In dat werk was ze op haar best, aldus haar deskundige vrienden Hans van Willigenburg en castingdirecteur Harry Klooster. De laatste prijst haar feilloze dictie, de eerste haar hele verschijning. ‘Leontien kwam dwars door het scherm bij de mensen thuis.’

Gaandeweg beklaagde Leontien Ceulemans zich over de samenwerking met de redactie. Voortdurend zou het over haar uiterlijk zijn gegaan. Inhoudelijk werd nergens over gesproken. Na drie jaar trok ze de deur achter zich dicht. Misschien was het wel de voortdurende onzekerheid die haar op dat moment parten speelde.

Aan de andere kant vond Ceulemans altijd snel weer werk. Klooster: ‘Het kwam allemaal op haar af. Ze hoefde er nooit moeite voor te doen. En Leontien was natuurlijk een alleskunner.’

Vrolijke buurmeisjes

Mogelijk heeft die veelzijdigheid haar loopbaan gefnuikt. Als Ceulemans vroeger de focus had gelegd op haar presenteerwerk had ze daarin kunnen doorgroeien. Vrolijke buurmeisjes hebben nu eenmaal niet het eeuwige leven.

Zonder dat er ooit een klacht over haar lippen kwam, moet Hans van Willigenburg toch concluderen dat Leontien Ceulemans ‘geen overdaad aan geluk’ heeft gehad in haar leven. De laatste jaren zat ze in een rolstoel en een val daaruit, in april, leidde haar levenseinde in. Het is dat Harry Klooster en zijn man zich in die laatste periode zo over haar ontfermd hebben, anders was het een eenzaam slotakkoord geweest.