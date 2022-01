Echt gebeurd, zei Reve al, is geen excuus

Wat mij rond dickpicgate bezighield, nadat ik me met mijn beide vuisten voor mijn kop had getimmerd ‘het gaat om de slachtoffers, oen, de slachtoffers’, was de zwagerband. ‘Echt iets voor jou’, zegt Jet, ‘om daaraan te denken.’ Volgens haar gaan al mijn trilogieën over ‘de schoonfamilie’.

Tja. Nou en? Zolang de slachtoffers maar vooropstaan, en dat is bij mij zo. Maar toch ook die Rietbergen staat voorop, moet ik toegeven, en hoezeer hij het verpest heeft bij John, zijn bijzondere zwager.

Als je zo’n zwager als John hebt, luidt mijn inschatting, dan heb je geen schoonvader meer nodig. Vroeger, in Limbabwe, kregen wij weleens boterhammen rechtstreeks uit de vriezer, halfbevroren sneetjes. Niet zeiken, zeiden mijn ouders, ingebouwd toetje. Ongeveer zo zit er in John de zwager een gratis schoonvader ingevroren. Dat zal die Rietbergen kunnen beamen. Als hij op dit moment in zijn Center Parcs-huisje aan de croissantjes en geperste jus zit, zal hij opveren en roepen: ‘Precies, zo zit het! Moet je horen, Lin!’

Maar Lin hoort hem niet. Waarschijnlijk zit ze bij John thuis, inmiddels Rietbergens horrorzwager, luidt wederom mijn inschatting, waar ze een tijdje logeert. Zoveel kijk heb ik wel op schoonfamilies, Rietbergen heeft het danig verpest bij John, hij heeft het verpesten tot ijle hoogten weten op te stuwen. Ook in mijn letterkundige werken maken de personages het vaak bont, tot aan schoonporno toe, we doen ons best, maar ze maken het lang niet zo bont als die Rietbergen, en waarom niet?

De lezer zou het niet geloven, vrienden. Een Rietbergen is te dom voor in een roman, een intelligent product. Voor in een trilogie is het uitgangspunt meteen al aan de overtrokken kant, een of andere Rietbergen die besluit te trouwen met de lievelingszus van een fikse zwager als John, een blondine die Linda heet, nou ja, soit – maar dat deze Linda een eigen damesblad bestiert, de LINDA, waarin jaar in jaar uit te lezen valt wat ‘dames’ zoal vinden van types als genoemde, verzónnen Rietbergen?

We lezen verder.

In hoofdstuk twee al besluit deze papieren Rietbergen te gaan werken voor, jawel, fikse John, zijn bijzondere, opvliegende, machtige, steenrijke, potentiële horrorzwager. Het betere inmetselwerk! Spannend. We zijn benieuwd. En zie, al snel komt het hoofdstuk waarin die Rietbergen, nota bene op de schoonwerkvloer, besluit om eens wat dickpics te gaan versturen. Aha, denkt de lezer, een held die zijn eigen graf graaft, Shakespeare, leuk.

En inderdaad, na wat dickpics her en der wordt die Rietbergen op het matje geroepen bij John, nu toch wel zijn horrorzwager. Die zag de verfilming al voor zich, kon je merken. ‘Hier komen’, zette hij de scène in de verf, ‘Ja maar ik…’, ‘Nu, meteen!’ – doorleefd, strak, waarna John z’n zwager, het werkt twee kanten op, Rietbergen is inmiddels, zeker nu, ook Johns horrorzwager, vergeet dat niet, ‘alle hoeken van mijn kantoor heb laten zien’. Zus Linda op de hoogte gesteld, scheiding, therapie, hereniging, wat een trilogie, houdt het nog op?

Nee. Wat je in geen roman geloofwaardig krijgt, is Rietbergens tweede dickpicgolf. Voor hem zijn er, na zijn afgang, verstoting en comeback, alweer wat familiebezoekjes afgelegd, kinderverjaardagen, etc. Rietbergen heeft alweer schoongebakjes bij John thuis genuttigd, in een kring met Johnny en Willeke. Hij mocht zelfs bij zijn fikse zwager blijven werken, van papieren Linda, neem ik aan. En dan, vrienden, volgt er een hoofdstuk waarin die Rietbergen, gewoon weer op z’n schoonwerk, denkt: weet je wat, het is weer eens tijd voor een dickpicje.

Doei, zegt de lezer.