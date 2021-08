‘Dylan leeft niet meer. Ik weet dat dat niet mijn schuld was. Maar toch’

Beeld Hedy Tjin

‘Laten we hem Dylan noemen, de leerling die mijn leven heeft veranderd, beïnvloed en gevormd. Het maakt niet veel uit. Dylan is niet langer bij ons, Dylan leeft niet meer. Ik weet best dat dat niet mijn schuld was. Niet iedere leerling maakt een einde aan zijn leven na zo’n opmerking. Maar toch. Dat hij het die middag deed, kwam door mij. Dat weet ik bijna zeker.

‘Het was 1994, ik woonde in een land waarvan ik de naam liever niet noem, omdat mensen me misschien zullen herkennen. Ik deed invalwerk op een middelbare school. Daar gaf ik wiskunde, onder andere aan de klas van Dylan, een 16-jarige jongen achter in de klas. Het was mijn eerste week, ik begon net de namen te onthouden.

‘Er stond die dag een pittig onderwerp op het programma. We waren aan het differentiëren, de leerlingen moesten aan de hand van de afgeleide functie het functieverloop bepalen. Om te controleren of ze het begrepen, liep ik stap voor stap door een opgave, waarbij ik de leerlingen vragen stelde. Op een zeker moment stak Dylan zijn vinger op. Ik gaf hem het woord en hij maakte een klassieke fout, zo’n fout die veel leerlingen in het begin maken.

‘Ik deed nog zo’n opgave. Weer vroeg ik de klas mee te denken. ‘En geen Dylan-antwoord, hè?’, grapte ik nog, in een poging lollig te zijn. De klas moest lachen, iemand gaf het juiste antwoord en ik was achteraf best tevreden met de les.

‘Tot ik de volgende dag op school kwam, waar we te horen kregen dat Dylan een dag eerder zelfmoord had gepleegd, direct nadat hij uit school was gekomen. Ik schrok me kapot. Jeetje. Dylan. Direct na mijn les. Waarin ik die onaardige opmerking gemaakt had, die onvolwassen opmerking waarmee ik populariteit had proberen te kopen ten koste van een leerling.

‘Met één collega sprak ik erover, in de auto terug naar huis, een beetje tussen neus en lippen door. Hij zei direct dat zijn depressie niet aan mij te wijten was. En daar bleef het bij. Op school praatte ik er verder met niemand over, ook niet met zijn klas.

‘Achteraf vind ik dat zo ontzettend laf van mezelf. Ik zou willen dat ik direct naar de directeur was gestapt, dat ik hem had verteld wat er was gebeurd en dat ik me er enorm schuldig over voelde. Ik zou willen dat de directie me geholpen had met zijn ouders en mijn klas in gesprek te gaan. Dan had ik het achter me kunnen laten. Nu niet. Nu bleef het een zwerende wond, jarenlang. Nog altijd draag ik het schuldgevoel met me mee.

‘En misschien geldt dat ook voor anderen. Zijn klasgenoten waren getuige geweest van mijn mislukte grap. Zij hadden erom gelachen. Misschien voelden zij zich naderhand ook schuldig, misschien hebben die leerlingen nu wel te kampen met net zo’n zwerende wond als ik. En dat alleen omdat ik het niet ter sprake had gebracht. Ik had ze kunnen zeggen dat het hun schuld niet was.

‘Onlangs stuitte ik op internet op een mooie tekst. Voordat je iets zegt, stond er, moet je jezelf drie vragen stellen. Is het waar? Is het noodzakelijk? Is het vriendelijk? Met dat in mijn achterhoofd heb ik mijn opmerking van 25 jaar geleden nog eens geanalyseerd. Ja, wat ik zei was waar. Noodzakelijk? Niet echt. Vriendelijk? Zeer zeker niet.

‘Door dit voorval ben ik gaan inzien dat je als docent veel meer invloed hebt op je leerlingen dan je misschien denkt. Je wil ze wiskunde bijbrengen, maar geeft ondertussen ook andere signalen af. En die kunnen soms ontzettend hard aankomen – ook als je geen slechte bedoelingen had.

‘Ik ben ook aardiger voor leerlingen geworden. Op een goed moment besloot ik dat ik alle kinderen om de beurt een compliment zou geven. Over hun handschrift, hun werkhouding, het feit dat ze hun huiswerk af hadden. Of, als ik het echt niet meer wist, over hun kapsel of hun blouse. Met vriendelijkheid laat je mensen bloeien. Dat weet ik nu.’

De naam van de anonieme docent is bekend bij de redactie. Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0800-0113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op www.113.nl.