Drinken door tieners faciliteren?

Mijn zoon van 16 spreekt regelmatig af met zijn groep vrienden. Ze gaan dan bij een van hen thuis zitten en er wordt dan ook redelijk veel alcohol gedronken. Ik ben het daar niet mee eens. Thuis krijgt hij geen alcohol. Hij weet ook dat ik niet wil dat hij drinkt. Andere ouders faciliteren het wel. Om deze reden zit hij nooit met de vriendengroep bij ons thuis. Ik vind dat erg jammer, we zijn altijd gastvrij, er wordt regelmatig meegegeten en gelogeerd. Wat moet ik doen? Vasthouden aan principes of overstag gaan? Vrouw (52), naam bij redactie bekend

Hou vol

Toen mijn oudste een puber was, bezocht ik een voorlichtingsavond over alcohol- en drugsgebruik door jongeren. De belangrijkste les die ik daar leerde, was: het geweten van je kind begint bij jouw grens. De kans dat uw zoon drinkt als hij bij vrienden is, is groot. Maar waarschijnlijk gaat hij veel meer drinken als u de teugels laat vieren. Hou vol dus. Mireille Sampimon (48), Alkmaar

Ziekenhuis

Ga niet overstag en praat erover met de ouders van zijn vrienden. U zult merken dat meer ouders er hetzelfde over denken. Wat alcohol op langere termijn doet, zien wij in het Amsterdam UMC wekelijks. Tecla Boonstra (61), endoscopieverpleegkundige MDL, Amsterdam UMC

Regels

Zelf heb ik dit gedaan: gastvrij zijn en tegelijkertijd (huis)regels hanteren. Inmiddels zijn mijn zoons en hun vrienden volwassen en zeggen zij het altijd heel prettig te hebben gevonden bij ons thuis. Christine Schipperus (59), Heerhugowaard

Compromis

Mijn 16-jarige zoon vroeg afgelopen carnaval aan mij of hij bier mocht proberen. We hebben een goed gesprek gehad en samen gezocht naar een compromis. We zijn erop uitgekomen dat hij gecontroleerd de gevolgen van alcohol leert kennen. Hij weet wat de consequenties zijn als hij de afspraken breekt. Janneke Schoonen (41), Den Bosch

Verantwoordelijkheid

In verbinding blijven met je zoon lijkt mij voorop te staan. Ben er eens bij (niet de hele avond), hou je mening voor je, maak plezier. Onderweg naar de supermarkt kun je het hebben over verantwoordelijkheid: wat doe je als iemand ziek wordt? Of als iemand dronken op zijn scooter wil stappen? Vertel je zoon dat jij vertrouwen in hem hebt. Nikki Spooren (31), Eindhoven

Voor geen goud

Onze kinderen, inmiddels 42 en 37, en hun vrienden kwamen vaak voor of na het uitgaan even langs voor een drankje. Hun verhalen had ik voor geen goud willen missen. Faciliteren? Voor mij altijd. Op die manier hou je het een beetje in de hand, en hou je contact met je kinderen. Leffa de Bruin-Cho (63), Lemmer

Dronken ophalen

Wij staan er precies hetzelfde in: geen alcohol onder de 18 en dus geen feestjes thuis waar alcohol wordt geschonken. Met als gevolg dat die feestjes elders plaatsvinden. Als meer ouders zich eraan zouden houden, hadden wij onze zoon van 15 pas niet dronken hoeven op te halen. Ik heb dit dilemma ook voorgelegd aan onze twee feestvierende studenten en die zijn het terugkijkend nog steeds met ons beleid eens. Sandra de Boer (51), Badhoevedorp

Alcoholvrije barbecue

Zeg tegen uw zoon dat u het leuk vindt om zijn vrienden over de vloer te hebben en nodig ze uit voor een gezellige alcoholvrije barbecue. Daarna kunt u ze niet tegenhouden om te vertrekken om elders te gaan drinken als ze dat per se willen. Hiermee geeft u aan dat u geïnteresseerd bent in zijn sociale leven en geeft u ze verantwoordelijkheid over hun eigen alcoholgebruik zonder ze hierin te faciliteren. Laurien Ruigrok (34), Heiloo

Over twee weken: Wat is de juiste uiting van supergenot? Wij hebben elkaar rond ons 70ste leren kennen. We zijn nu zo’n anderhalf jaar verder, wonen ieder in ons eigen huis en hebben een waardevolle relatie opgebouwd, die groeiende is. Maar tijdens het vrijen gebruikt mijn vriend woorden als (geil)beest, schoft, et cetera. In het begin was ik hierdoor enigszins verbijsterd. Ik weet nu dat dit voor hem een uiting is van supergenot. Voor mij is dit een verschijnsel dat ik niet ken noch ooit eerder heb gehoord. Ik vraag mij af: zijn er lezers die dit of iets dergelijks herkennen? Kortom graag ervaringen en reacties hierop. Vrouw (70), naam bij redactie bekend.