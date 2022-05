Drijvende kracht achter de Nederlandse dance-industrie leerde het plezier van het betere dansfeest in Spanje kennen

Gouden Harp-winnares Anna Knaup. Beeld Rebecca Fertinel

Toen Anna Knaup zich midden jaren negentig serieus met de opkomende dance-industrie ging bezighouden, was de dj-markt een zootje. Om niet te zeggen: een chaos.

Als liefhebber van de betere dansfeesten wilde Knaup orde scheppen en zo stond ze in 1996 aan de wieg van het eerste Amsterdam Dance Event (ADE). Met de aanvankelijk kleine beurs voor dance-professionals die in Amsterdam met elkaar van gedachten kwamen wisselen, zette ze iets groots in beweging. Haar ADE groeide uit tot het grootste dance-evenement ter wereld.

Voor haar inzet bij de organisatie in die pioniersjaren ontvangt Knaup maandag een Gouden Harp, de prestigieuze Nederlandse muziekprijs die volgens de organisatie is voorbehouden aan personen die zich ‘op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse lichte muziek’ – de band Van Dik Hout, radiomaker Frits Spits en dance-ondernemer Duncan Stutterheim gingen haar het afgelopen decennium voor.

De auteursrechtenorganisatie Buma Cultuur, die overigens ook zelf aan de wieg stond van het ADE, vindt dat Knaup cruciaal is geweest voor de professionalisering van de dance in Nederland. ‘Knaup was in 1996 haar tijd ver vooruit’, zei Buma-directeur Frank Helmink, toen de toekenning van de Gouden Harp afgelopen week werd bekendgemaakt. ‘Met vrijwel niets heeft ze ADE neergezet. Tot op de dag van vandaag is dance Nederlands succesvolste muzikale exportproduct en Knaup heeft daar zonder meer een belangrijk aandeel in.’

Vriendschap met dj Derrick May

Anna Knaup – die in de zich steeds verjongende dancewereld graag leeftijdloos door het leven gaat – is geboren in Amsterdam en opgeleid als schoonheidsspecialiste. Eind jaren tachtig vertrok ze naar Spanje, om daar in de horeca te gaan werken. In de toeristische oorden van Gran Canaria en Lloret de Mar bekwaamde zij zich eerst in het propper-vak – de mensen die langsslenterende bezoekers een café of restaurant proberen binnen te lokken – om daarna achter de bar te belanden. Ze viel voor de ontluikende elektronische dansmuziek van die tijd, die het zo goed deed aan de stranden.

Toen ze in 1991 terugkeerde naar Nederland bleef zij de blik gericht houden op de house en de techno: als ergens een mooi feest werd georganiseerd, stond Knaup in de rij. Bij een van die housefeesten, in jongerencentrum Tumult in Abcoude, liep ze de invloedrijke Amerikaanse dj Derrick May tegen het lijf. Ze raakten bevriend en Knaup regelde een kamer voor de dj, die graag een tijdje in Nederland wilde wonen.

Knaup ontdekte dat de dj-sector een cowboymarkt was. Professionele platendraaiers en producers werden nauwelijks door agentschappen of platenlabels vertegenwoordigd. Er werden slechte contracten getekend met feestorganisatoren, afspraken werden vaak niet nagekomen en dj’s moesten zelf maar zien hoe ze hun zaakjes regelden. ‘Ik zag dat het vaak mis ging met boekingen van dj’s en het leek me leuk hier iets mee te doen’, zei Knaup eens tegen het dancemagazine Partyscene.

Marktplaats voor dj's, clubeigenaren en promotors

Met een fax en een telefoon ging Knaup aan de slag: ze haalde internationale dj’s naar Nederland en regelde shows in bijvoorbeeld de Amsterdamse club Roxy. Ze begon in 1995 haar bedrijf Anna Agency; een van de eerste mondiale dj-agentschappen en nog altijd de regelende kracht achter grote dj’s, van haar eerste klant DJ Jean tot later Hardwell en Afrojack.

Rond dezelfde tijd ging Knaup aan het werk voor de Stichting Conamus, de voorloper van Buma Cultuur. Op kleine buitenlandse conferenties viel de naam van Nederland steeds vaker als voorland: hier bloeide de dance zo onstuimig immers. Conamus en Knaup besloten daarom ook eens een beurs in Nederland op poten te zetten en de dance dus serieus te nemen. Zo werd in 1996 een eerste, tweedaags symposium georganiseerd in een hotel aan de Vijzelgracht. Voor een man of driehonderd en als een soort marktplaats voor dj’s, clubeigenaren en promotors.

Het ADE werd daarna ieder jaar een slag groter en ontwikkelde zich tot een kolossaal, vijfdaags evenement waar jaarlijks ruim een kwart miljoen bezoekers op af komen. Want naast een uit de kluiten gewassen conferentie, met duizenden dj’s en professionals, worden rond het ADE nu honderden feesten georganiseerd, voor een internationaal publiek.

Mede dankzij het ADE, en de steeds professionelere omgeving waarin dj’s en producers hier aan het werk konden, werd Nederland wereldwijd het lichtende voorbeeld voor de dance. Voor haar rol bij die emancipatie wordt Knaup nu beloond met de voorname muziekprijs, die zij ontvangt uit handen van Hardwell: de dj die zij met haar agentschap al jaren vertegenwoordigt.