Drie keer ‘Despacito’ kan toeval zijn, twaalf keer is een verhaal

In de toeristenwinkel waar ik elke dag wel een paar keer langsloop, klinkt altijd Despacito, die zomerse monsterhit uit 2017. Grappig: ik associeer dat nummer onmiddellijk met hitsige latino’s en latina’s die tegen elkaar oprijen in Havana-achtige kronkelstraatjes, maar de winkelier is een Aziaat met een tulband. Tussen de wietlolly’s, mutsen en piemelvormige aanstekers brandt hij wierookstokjes, achter zijn toonbank staat een beeldje van Shiva.

Geen reden om niet van Despacito te kunnen houden natuurlijk. Maar: alléén Despacito? Drie keer kan toeval zijn, tien keer niet meer. Waarom had deze man zijn hart juist verpand aan dit liedje, waarin de zanger zijn meisje wil ‘uitkleden met kusjes’, en haar ‘gevarenzones’ betreden? Het is een nogal persoonlijke vraag, maar na de twaalfde keer kon ik me niet meer beheersen.

‘Sorry, but why always Despacito?’

‘Ah, yes’, knikte hij begripvol. ‘That is because I have a very short playlist.’ Alsof dat een verklaring was, en niet gewoon nog een raadsel erbij.