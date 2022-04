Doortastende karakter bloggende MS-patiënt botste weleens met realiteit van haar ziekte

Ania Timmer-Niedopytala leefde in feite twee levens, dat van voor en na haar ziekte. Haar leven voor MS kenmerkte zich door reizen, sporten, avontuur. Het leven na MS bestond uit medicijnen, controles, afhankelijkheid. En uiteindelijk: aftakeling.

Een uitlaatklep vond ze in het schrijven: ze publiceerde bijna tachtig blogs over haar leven als MS-patiënt. MSWeb, het platform waarvoor ze schreef, zag brood in een boek en na een aanvankelijke aarzeling (‘Ik ben toch geen Heleen van Royen?’) kwam het uit onder de titel Schrijftherapie.

Uitwisselingsproject

Niedopytala werd geboren in Polen, als kind van een onderwijzer en een schooldirecteur. In 1993 kwam ze door een uitwisselingsproject van de school van haar ouders bij een gastgezin terecht, de buren van Gerwin Timmer. De vonk sloeg direct over bij een etentje, al moest Timmer eerst nog twee jaar brieven schrijven alvorens ze officieel verkering kregen. ‘Het was een andere tijd hè?’

Daarna ging het snel. Samenwonen. Hij wilde naar Polen, zij naar Nederland. Dat laatste werd het, want ‘Ania kon flink doortastend zijn’, zegt Gerwin. Toen ze in Zwolle geen geschikt huis konden vinden, stapten ze in de trein naar Kampen. ‘Hier wil ik wonen’, zei ze. En ook dat geschiedde.

Ze leerde in korte tijd Nederlands, vond werk en maakte veel reizen: een yogaclinic in Portugal, een kookcursus in Marrakech. Tot ze tijdens een fietsvakantie in Frankrijk ineens twee keer van haar fiets viel. Terug in Nederland kreeg ze van de neuroloog het slechte nieuws te horen: multiple sclerose. Een zenuwaandoening waar ze tot dan toe nauwelijks iets vanaf wist.

Inzicht in MS

Om meer bekendheid te genereren en geld op te halen voor onderzoek bedacht ze acties. Ongeveer 65 collega’s namen deel aan de Zwolse Halve Marathon en de 4 Engelse mijlen. Met de actie werd ruim 30 duizend euro opgehaald. Graag wilde ze dat de schaatbroers Michel en Ronald Mulder – wier moeder aan MS lijdt – de cheque zouden overhandigen, maar volgens hun zaakwaarnemer hadden ze geen tijd. Gerwin, lachend: ‘Je begrijpt, dat accepteerde Ania niet. Lang verhaal kort: ze kwamen.’

Haar karakter botste ook weleens met de realiteit van haar ziekte. Gerwin: ‘Zat ze ’s avonds nog tegen deadlines aan te werken, omdat ze de handdoek niet in de ring wilde gooien. Tot ook haar werkgever anderhalf jaar geleden zei: het is beter als je stopt.’

En ze schreef dus. ‘Het zou mooi zijn wanneer mensen door mijn boek iets meer inzicht in de ziekte krijgen’, zei ze in een interview met regioweekkrant De Brug. Naast haar blogs en boek werkte ze ook mee aan een video voor een training voor mantelzorgers.

‘Secondewerk’

Twee jaar geleden ging het bergafwaarts. Door corona kon ze niet meer reizen, de rolstoel kwam vaker in zicht, steeds meer functies vielen uit en een half jaar geleden ging, zoals haar echtgenoot het zegt ‘definitief de rem eraf.’ Ze gaf op. ‘Hele dagen moest ze huilen’, zegt Gerwin.

Eind december stopte ze ook met bloggen. Ze schreef: ‘Ik ben nog op de been, al is het secondewerk. Een paar stappen, een paar meters. Verder: gehandicapt, werkloos, afgekeurd en zwaar emotioneel.’

Om haar nog één keer te verrassen, droeg Gerwin haar voor een lintje voor, een maand later werd hij gebeld door het stadhuis. Er werd een spoedprocedure ingesteld en net op tijd, een week voor haar overlijden, kreeg ze thuis een koninklijke onderscheiding opgespeld.

26 maart overleed Ania Timmer-Niedopytala, 47 jaar oud. Gerwin vond heel veel mooi aan haar, maar toch vooral haar stem. ‘Beetje donker, diep, laag. Ik realiseerde me van de week nog: wat een gemis dat ik haar nooit meer zal horen praten.’