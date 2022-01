Doorgaan met (niet geweldige) ‘casual sex’ of verder als vrienden?

Afgelopen zomer heb ik een leuke jongen leren kennen. We hebben een paar dates gehad, maar hij heeft nu al meerdere keren laten vallen dat hij het waarschijnlijk toch meer ziet als vriendschap. Ik voel wel dat ik verliefd op hem kan worden. Omdat het net uit is met zijn ex, is hij ook meer op zoek naar vrienden dan naar een date. Het is nu onduidelijk of we doorgaan met ‘casual sex’ (die niet geweldig is) of als vrienden. Ik kan natuurlijk ook besluiten hem niet meer te zien. Wat denkt u?

Vrouw (27), naam bij de redactie bekend

Doorgaan

Wij zouden doorgaan met de casual sex. Jullie kennen elkaar misschien nog niet lang genoeg om geweldige seks te hebben met elkaar. Goede kans dat dit beter wordt naarmate de tijd vordert. Als je doorgaat met de seks is er een kans dat hij ook inziet dat jullie het (te) fijn met elkaar hebben en verandert hij van gedachten. Wanneer je doorgaat als vrienden is de kans wat groter dat het toch verwatert en je hem niet meer veel gaat zien. Lotus Wilting (22), Tijn Bokma (24), Groningen

Charlatan

Het lijkt erop dat die leuke jongen een bedreven cherrypicker is. Zijn twijfel en besluiteloosheid aanwenden om maar geen beslissing te hoeven nemen; wel de lusten en niet de lasten. In dit geval is hoop uitstel van een teleurstelling. Advies: een welgemeende toedeledokie voor deze charlatan in de liefde. Jos van Eijndhoven (69), Liempde

Pijp uitkloppen

U omschrijft uw relatie gedeeltelijk met ‘casual sex (die niet geweldig is)’. Ooit omschreef Jan Cremer de Nederlandse man ietwat archaïsch met de woorden: ‘Nederlandse mannen kunnen niet vrijen. Nederlandse mannen kloppen de pijp uit.’ Ik raad u aan verder te gaan als vrienden. U bent toch geen asbak? Thomas de Boer (75), Groningen

Drie hints

Hij ziet het meer als vriendschap. Het is net uit met z’n ex en hij is op zoek naar vrienden. De seks is niet geweldig. Het lijkt me juist heel duidelijk. Nienke Wiersma (46), Utrecht

Mee naar meubelboulevard

Mijn tip: luister naar Lenette van Dongen:

Wat moet ik met een vriend, wat moet ik met een vriend

Kijk, ik heb vrienden van de havo die ‘k nog regelmatig zie

En ik ga elke maandag eten met een groepje intimi

(…)

Wat moet ik met een vriend, man, ik wil jou niet als vriend

Ik wil een minnaar en een levenspartner en een steunpilaar

‘k Wil een man die met me meegaat naar de meubelboulevard

Ik wil een vader voor mijn kinderen, die ik graag dus krijgen zou

En omdat ik 35 ben, het liefst een beetje gauw.’

Dit zegt alles, toch? Heleen Peverelli (51), Amsterdam

Wat zij gaat vinden

Wat er gaat gebeuren: hij ontmoet een nieuwe liefde voor wie hij wél volledig gaat. Zij vindt het niet prettig dat hij een ‘vriendin’ heeft met wie hij los-vast het bed deelde (u, dus) en de vriendschap eindigt. Wacht dat niet af en zoek een partner die wel honderd procent voor u kiest. Zo leuk klinkt deze niet. Barbera Peperzak (57), Texel

Tijdverspilling

Ga nog één keer iets leuks doen samen, rond het af, zeg elkaar vaarwel. Heb respect voor jezelf en wacht tot je een kerel tegenkomt die helemaal gek op je is en met wie je heerlijke seks hebt. En geef deze man de ruimte om het voorlopig allemaal nog even niet zo goed te weten. Vriendschap staat jouw stap naar die nieuwe kerel in de weg en helpt deze date niet om uit te zoeken wat hij dan wel wil. Verdoe elkaars tijd niet, het leven is kort. Coco Gubbels (47), Bodegraven

Over twee weken: Wat te doen tegen ongevraagde pakketten? Mijn vriend en ik wonen in het eerste huis aan de straatkant van een appartementencomplex. Door thuiswerken zijn we ongevraagd pakketpunt van het complex geworden. Pakketjes voor de buren nemen we altijd aan, uit aardigheid, en wetende dat anders de bezorger minder betaald krijgt. Het worden steeds meer pakketten, een last voor ons appartement van 44 vierkante meter. Buren halen die pakketten vaak dagen later op, zonder bedankje, andersom nemen zij nooit een pakje van ons aan. Ik wil niet stoppen met pakketten aannemen, en ik blijf graag vriendelijk, maar hoe zorg ik ervoor dat mijn huis niet vol staat met andermans pakjes? Vrouw (28), naam bij de redactie bekend