‘Door zijn houding hebben we nog twee jaar een normaal leven kunnen leiden’

Nico Huizinga (55, senior projectmanager) overleed op 6 april 2021 aan de gevolgen van een genetische ziekte. Hij was getrouwd met Maureen Huizinga-Popken (54, eigenaar van een bloemenatelier en een opbaarsuite), met wie hij twee zoons had van 26 en 21.

Maureen: ‘We stonden op het punt om naar het ziekenhuis te rijden omdat Nico zware hoofdpijn had en ook raar ging zien. Toen hij de auto instapte ging het mis: hij kreeg een epileptische aanval. Ik twijfelde of ik een ambulance moest bellen of met mijn oudste zoon, die net kon rijden, naar het ziekenhuis moest sjezen. Ik koos voor het laatste, omdat we er binnen acht minuten zouden zijn. Het was een verschrikkelijke rit. Nico was heel wild, zijn voeten zaten tegen het plafond. Door het overstrekken heeft hij in de auto zijn rug gebroken, het was heel naar. In het ziekenhuis werd duidelijk dat de aanval was veroorzaakt door een hersenbloeding. Toen Nico dat hoorde, zei hij dat hij een gen-onderzoek wilde. Zijn moeder was op 53-jarige leeftijd overleden en hij vermoedde dat er misschien een verband was. Na acht weken kregen we de diagnose: hij bleek inderdaad dezelfde zeldzame ziekte als zijn moeder te hebben, hij was net als zij drager van een verkeerd gen. Er was niks aan te doen en ze hadden geen enkele prognose. De meeste bloedingen zijn bij de eerste keer dodelijk, Nico had een engeltje op zijn schouder gehad. Maar vanaf dat moment leef je met het zwaard van Damocles boven je hoofd.

Nico knapte helemaal op na die eerste hersenbloeding. Hij ging weer volledig werken en kon gelukkig ook nog genieten. Hij werd niet angstig, bang of depressief. Dat was een zegen voor ons. Nico wilde er geen ruchtbaarheid aan geven. Hij had een leidinggevende functie, een goede baan, en was bang dat ze hem misschien weg zouden saneren als ze het wisten. Hij wilde gewoon door, ook voor de jongens. Hij wilde niet dat hun leven in het teken van zijn ziekte zou komen te staan. Nico zette de knop om, dat kon hij heel goed. Ik vond het best moeilijk. Ik ben een open persoon, veel opener dan hij was, en als ik erg verdrietig was kon ik niet aan mijn klanten uitleggen waardoor dat kwam. In het begin vond ik dat lastig, maar later zag ik ook de voordelen. Door zijn houding hebben we nog twee jaar een normaal leven kunnen leiden.

Bevrijding

Na twee jaar sloeg het noodlot opnieuw toe. Zijn tweede hersenbloeding was een relatief kleine, het duurde twee maanden voordat hij was hersteld. Toen hij eind 2019 zijn derde bloeding kreeg, werd het lastig. De bedrijfsarts wist het al die tijd, maar had het op verzoek van Nico stilgehouden. Dat kon nu niet meer. Hij zei: ‘Nico, wordt het niet eens tijd dat je aan jezelf gaat denken? Je hebt misschien niet zo lang meer te leven en er is meer dan alleen werk.’ Nico had een paar sessies bij een psycholoog nodig om in te zien dat hij moest stoppen met werken. We hebben samen aan tafel een brief aan zijn werkgever en het personeel geschreven waarin we uitlegden wat er aan de hand was. Het sloeg in als een bom. Dat Nico al die tijd zo hard had doorgewerkt terwijl hij zo ziek was, had een enorme impact op het bedrijf. Hij ontving veel meer steun en hulp dan hij had verwacht. Hij kwam erachter dat wat ik al die tijd tegen hem heb gezegd, klopte: ‘Als je deelt, ontvang je ook.’ Het was voor hem echt een bevrijding.

Nico had een job gehad waarin hij alles kon, hij had een mooie elektrische auto van de zaak en ontving bonussen, en hij eindigde in de ziektewet. Op zijn werk ging het over miljoenen en nu hij thuis zat, zei zijn vrouw wat er met de aardappelen moest gebeuren en hoe de was moest worden gedaan. Zijn leven was hem afgenomen, maar zijn waardigheid heeft hij altijd behouden. Hij bleef positief en keek steeds naar wat hij nog wel kon. Wat ben jij toch een prachtkerel, dacht ik, dat je dit zo kunt dragen. Hij was echt wie hij was en was dat niet vanwege zijn status. Ik hield al veel van hem, maar toen ben ik nog veel meer van hem gaan houden.

Boos

Ik ben weleens heel boos geweest, zo boos dat ik een boom snoeide die helemaal niet gesnoeid hoefde te worden. Omdat mijn man van me werd afgepakt. Dan vroeg ik Nico: ‘Als jij in de schuur bent, sla je dan weleens keihard met de hamer of smijt je de spijkers door de schuur?’ Zijn antwoord: ‘Nee, wat schiet ik daarmee op?’ Nico was niet bang voor de dood, hij kon er ook goed over praten omdat hij het had geaccepteerd. Daarmee heeft hij het ons heel makkelijk gemaakt. We wisten dat de tijd ons op de hielen zat, maar het was nooit beladen. We gingen naar een optreden van Daniël Lohues in het theater hier in Assen, Nico was een groot fan van hem. Lohues zong: ‘Elk mens die hef zich ’m kruus te dragen. Opzich bennen die kruuzen precies eben groot. ’t verschil is; de iene hef der iene van piepschoem. En de ander die hef ’m van lood.’ Het lied ontroerde ons erg. Ik zei, terwijl Nico mij beetpakte: ‘Ik heb toch liever piepschuim.’ Waarop hij antwoordde: ‘Ik zal mijn eigen kruis dragen, hoe zwaar het ook is.’

Vorig jaar ging het op 5 maart mis. Mijn jongste zoon en ik zaten achter de computer om eten te bestellen, we waren er nog niet uit of het pizza of sushi zou worden. Toen mijn zoon naar de huiskamer liep om te vragen wat Nico wilde eten, lag hij op de bank. Hij zag meteen dat het niet goed was. ‘Mam, je moet even komen, het gaat niet goed met papa. Niet hysterisch doen, rustig blijven.’ Ik ben bij Nico gaan zitten en heb 112 gebeld. In het ziekenhuis kregen we te horen dat dit een grote bloeding was en dat het waarschijnlijk niet meer goed zou komen. Op 1 april is Nico met een ambulance thuisgekomen om te sterven. Hij was toen al niet meer bij bewustzijn. Alles was geregeld; een ziekenhuisbed en 24-uursverpleging. Er kwam palliatieve sedatie aan te pas, dus hij heeft niet geleden. We zaten in een bubbel, het was een bijzondere tijd. De jongens en ik waren al bezig met de voorbereiding van de uitvaart. Terwijl we op de computer foto’s aan het uitzoeken waren, liepen we steeds even naar hem toe. We waren rustig, sterk en hecht.

Op 6 april werd ik onrustig. Ik zei tegen de verpleegkundige: ‘Ik ga nog even slapen, want ik ben erg vermoeid en straks moet ik er zijn. Ik voel dat hij vandaag gaat.’ Ik had het goed aangevoeld: die avond is hij overleden. Ik werd geroepen en was er meteen bij. Nico had een glimlach op zijn gezicht. Je zag dat hij vredig was gegaan. Hij geloofde niet in het hiernamaals; wat we in het leven doen, laten we achter. En als je wat moois achterlaat, wordt er nog over je gepraat. Nico heeft veel moois achtergelaten. Zijn ziekte heeft mij een beter mens gemaakt. We waren wel een beetje materialistisch ingesteld en op werk gericht. Ik weet nu waar het echt om draait in het leven.’