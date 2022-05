Door te fietsen krijgt Sticks zijn hoofd weer rustig. En dat is nodig ook voor zijn boekjes vol mooie teksten

Junte Uiterwijk Beeld Ivo van der Bent

Had ik maar een elektrische fiets. Junte Uiterwijk (39, artiestennaam Sticks) dacht het een paar keer toen hij van zijn woonplaats Zwolle naar de Vam-berg in Drenthe fietste op zijn ontzettende niet-elektrische wielrenfiets. Zijn zwager reed in zijn kielzog, en soms andersom, gedeelde smart is immers halve smart en de rapper ondervond: als je uit de wind wordt gehouden door je voorganger, dan is er aanzienlijk minder smart. 60 kilometer heen, 60 kilometer terug. Op één dag. Toen ze boven op die berg waren (al is dat woord in Nederland relatief) was daar weer de running gag die hij en zijn zwager elk ritje dankbaar herhalen: ‘Het is hier nét xxx’, en dan vullen ze op de ‘xxx’ een willekeurig land in – ook landen waar ze nooit zijn geweest. Noord-Korea, Mexico, de Canarische Eilanden.

Fietsen brengt rust in Uiterwijks hoofd, ‘en dat is goed’. Zijn gedachten zijn soms maar moeizaam stil te zetten, de vele halen in zijn Moleskine- of Leuchtturm-notitieboekjes getuigen daarvan. ‘Het zijn vette merken, ik word echt hebberig van dat papier.’

Uiterwijk schreef ooit een dichtbundel die het daglicht nooit zag. Het voelde te naakt om hem de wereld in te slingeren. Maar nu, vijf jaar later, komen de gedichten alsnog uit, in aangeklede vorm: de teksten krijgen een figuurlijk jasje van ingescande pagina’s uit de schriften waarin Sticks zijn songteksten en andere tekstuele uitingen krabbelde, vanaf 2018 tot nu. De oplettende lezer zal in dat salonafelboek – want dat zal het zijn – zien dat het in het begin druk was in Uiterwijks hoofd en leven. Zijn dochtertjes werden geboren, er was een pandemie. Veel tekst, veel warrige krabbels, veel doorgekrast ook.

Maar op een gegeven moment, zo ontdekte Uiterwijk toen hij ‘als een monnik’ die schriftjes doorspitte, wordt het rustiger tussen de lijntjes. ‘Het stof in mijn leven was neergedaald.’ En dat stof zal ooit weer opstijgen, zoals dat gaat, dat is ook wat Uiterwijk met de titel, Grijnzen naar de Goden, wil zeggen: wat de goden (= het leven) je ook brengen, je moet alles met een lach tegemoet gaan. En met een fiets onder je kont – idealiter.