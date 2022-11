‘Door mijn ziekte ben ik me ervan bewust geworden dat we het samen moeten doen’

De artsen gaven hem een paar maanden. Anderhalf jaar later leeft Michiel van de Stadt (26) nog – intussen heeft hij zijn opleiding afgerond en werk gevonden als consultant. ‘Ik ben me meer als een onderdeel van het grotere geheel gaan zien. Ik geloof in de kracht van het collectief.’

Op 26-jarige leeftijd heeft Michiel van de Stadt al meer met de eindigheid van het bestaan te maken gekregen dan hem lief is. Op zijn 15de overlijdt zijn moeder onverwacht aan een hartinfarct. Daarmee komt een einde aan een ‘gelukkige, rimpelloze’ jeugd. Tot dat moment maakt hij, samen met zijn ouders en oudere zus, deel uit van een ‘liefdevol standaardgezin’ in Santpoort. Dat behoort tot de ‘gegoede middenklasse’ – zomervakanties worden kamperend in Frankrijk doorgebracht. Michiel is een sociaal, vrolijk jongetje dat op hockey zit en veel vriendjes heeft. Zijn vader is kostwinner, zijn moeder zorgt voor de kinderen: ‘Ze was er altijd voor anderen, zelf kwam ze op de laatste plaats.’

Door haar dood komt hij, net in de puberteit, er thuis deels alleen voor te staan. Zijn vader doet zijn best er voor hem te zijn, maar heeft ook een drukke baan als technisch consultant, terwijl zijn zus in Groningen studeert. Michiel moet zijn aandeel in het huishouden leveren: ‘Ik werd mijn volwassenheid in gekatapulteerd.’ Aan die werkelijkheid probeert hij bijna twee jaar lang te ontsnappen, onder meer door drankgebruik. Met alle gevolgen van dien: dramatische schoolresultaten en problemen vanwege agressief gedrag op hockeyfeestjes. Van het gymnasium belandt hij op de havo. Dankzij een rector en een economiedocente vindt hij de weg omhoog. Ook helpen successen op het sportveld en therapie: ‘De pijn zal altijd ergens zijn, maar ik heb geleerd haar dood te zien als een signaal om van mijn leven echt wat te maken.’

In 2020, op zijn 24ste, slaat het noodlot opnieuw toe. Hij woont dan met zijn vriendin Sanne in Barcelona, waar hij aan een prestigieuze businessschool studeert. Ook speelt hij in het eerste van hockeyclub Barcelona, waarvan hij al snel topscorer wordt. Aan het einde van dat jaar krijgt hij last van vermoeidheid, op het hockeyveld beweegt hij zich steeds moeizamer voort. In het ziekenhuis vinden artsen 3 liter vocht in zijn rechterlong: ‘Bizar veel, ze begrepen niet dat ik daarmee had doorgespeeld.’ Hij blijkt een uiterst zeldzame kankersoort te hebben, waardoor er tumoren in zijn hele lichaam zitten. Zijn artsen geven hem enkele maanden.

Anderhalf jaar later, na het maximale aantal van veertien chemokuren, leeft hij wonderbaarlijk genoeg nog altijd. Ondanks zijn ziekte heeft hij zijn masteropleiding cum laude weten af te ronden en heeft hij een baan gevonden als consultant bij adviesorganisatie PwC in Amsterdam. Daar houdt hij zich onder meer met duurzaamheidsprojecten bezig: ‘Dat is best wel ironisch. Wellicht ben ik er over twee maanden niet meer.’

Hoe reageerde u op de mededeling dat u ongeneeslijk ziek bent?

‘Mijn wereld stortte in. Je hebt geen idee wat het betekent. ‘Ongeneeslijk’, dus je hebt nog maar een paar maanden te leven – wat doe je met die tijd? Dat vroeg ik me als eerste af. Daarop valt helemaal geen antwoord te bedenken, het is zulk overweldigend nieuws. Maar ik had ook meteen de gedachte: ‘Mensen met hiv zijn ook ongeneeslijk en kunnen oud worden, dus waarom ik niet?’

‘Ik heb op die eerste dag mijn familie, mijn schoonfamilie en mijn beste vrienden bij elkaar geroepen. Ook nam ik meteen het besluit dat ik mijn studie wilde afmaken. Na de dood van mijn moeder heb ik veel hinder ondervonden van mijn problemen met school. Dat wilde ik absoluut niet nog een keer.

‘Ik ben ook snel een psycholoog gaan bezoeken om over mijn angsten te praten. Dat leek me beter dan die weg te drukken, ik wilde open over de dood kunnen zijn. Ook vroeg ik me af: wat laat ik achter aan Sanne? Na de diagnose zijn we getrouwd, dat wilde ik heel graag. Maar zaken als een huis kopen en kinderen krijgen blijven met onzekerheid omgeven. Af en toe wordt me dat te veel. Ik heb veel gehuild, dat geef ik gemakkelijk toe. Stond ik met haar in de keuken te dansen en kwam er een liedje over morgen. Dan barstte ik in tranen uit, omdat morgen er misschien niet is.’

Wat is het zwaarst voor u?

‘Het is vooral pijnlijk als ik al dit prachtigs achter moet laten. Laat de natuur zijn werk doen als ik 80 of 90 ben, maar niet nu. Vooral het verdriet vind ik moeilijk. Wanneer iemand overlijdt, is dat zo groot, dat weet ik van de dood van mijn moeder. Ik vind het een verschrikkelijke gedachte dat mensen om mij zouden moeten rouwen. Vooral mijn vader en zus wil ik zo’n groot verdriet niet nog eens aandoen. En mijn vrouw natuurlijk ook niet.’

Het is uw tweede confrontatie met sterfelijkheid. Wat is voor u het verschil?

‘Bij de dood van mijn moeder was ik nog een kind en vooral bezig met mezelf. Ik ben zeker twee jaar uit balans geweest. Het eerste half jaar was ik verdoofd, pas daarna drong haar dood echt door. Mijn gevoel was: mijn vader staat er alleen voor, ik wil hem helpen. Ik kreeg nog steeds veel liefde van hem en zag hoe zwaar hij het had. We waren bezig ons samen erdoor heen te slaan. Maar ik vluchtte wel weg van mijn pijn, onder andere in alcohol. Ik dacht: ‘Fuck it, carpe diem, leef alsof er geen morgen is.’ Het duurde lang voordat ik weer wat rust vond. Ik ben niet trots op die periode, absoluut niet, maar zie het als een noodzakelijk kwaad. Om het grof te zeggen: ik moest op mijn bek gaan om overeind te kunnen krabbelen. Ik ben over grenzen heen gegaan, om later uit te kunnen zoeken wie ik zelf wil zijn.’

Wie wilt u zijn?

‘Door mijn ziekte ben ik me vooral ervan bewust geworden dat we het leven samen moeten doen. Dat wij-perspectief kreeg ik al na de dood van mijn moeder, toen ik weer in balans kwam, maar toen ging het alleen nog om mijn naasten. Nu ben ik dat ruimer gaan zien. Door mijn ziekte hoorde ik steeds meer wat anderen overkomt – iedereen heeft problemen, kennelijk zit het leven zo in elkaar. Ik besef nu bijvoorbeeld hoeveel mensen aan kanker lijden – een op de drie krijgt het. Het leven is hard, maar daar kunnen we wel iets tegenover zetten: samen kunnen we veel bereiken. Met vrienden ben ik daarom geld gaan inzamelen voor kankeronderzoek. Daarnaast heb ik ook meer oog voor wereldproblemen gekregen, zoals het klimaat.’

De ziekte heeft u idealistischer gemaakt?

‘Ja. Grappig, zo heb ik het nooit verwoord, maar daar komt het wel op neer. Ik ben me meer als een onderdeel van het grotere geheel gaan zien. De wereld wordt een mooiere plek wanneer we met elkaar optrekken. Dan kunnen we veel meer tot stand brengen: meer troost, meer kracht, mooiere uitvindingen. Ik geloof echt in de kracht van het collectief.

‘De ziekte heeft me ook zachtaardiger en meer vergevingsgezind gemaakt, ik ben bewuster gaan leven. Het contact met de mensen om me heen is veel intensiever dan voor mijn ziekte. Toen was iedereen zijn eigen leven aan het leiden. Nu zijn we closer dan ooit, omdat we het hier allemaal zwaar mee hebben. Dat brengt veel liefde en geluk met zich mee, we hebben het nu over echte problemen.

‘In mijn chemoperiode heb ik veel tijd gehad om na te denken over wat ik met mijn leven wil. In het begin gebruikte ik die vooral om mijn ziekte te verwerken. Op den duur ben ik naar een volgende fase gegaan: anderen inspireren, activeren.

‘Ik heb een innerlijke drang om te vechten. Ik stel mezelf een doel en dan ga ik daar volledig voor. Dat was met mijn studie zo, maar ook met hockey – ik was niet een enorm talent, maar kwam er wel door hard te werken. Die vechtersmentaliteit probeer ik ook op de kanker toe te passen en aan anderen over te dragen. Primair heb je een intrinsieke motivatie nodig, dat geldt voor alles wat je doet.

‘Die vechtlust van mij is dus een wezenlijk bestanddeel. Maar tegelijk helpen externe factoren enorm. Als de mensen om me heen mij niet aanmoedigen, wordt het veel moeilijker. Kanker heb je niet alleen, maar samen. In het ziekenhuis lukte het dat over te brengen. Mensen vonden het inspirerend, hoe ik ermee omging. Dan antwoordde ik: ‘Dat vind ik mooi, maar kijk nu of jij ook zo’n impact op anderen kunt hebben.’ Dat is de activist in me.’

Wat ziet u als de bron van uw vechtlust?

‘Vooral het besef dat ik het maar deels voor mezelf doe, ik doe het ook voor anderen. Ik kom dan terug bij het verlies van mijn moeder. Als ik zie wat voor invloed dat heeft gehad, dan geeft mij dat de kracht anderen dat te willen besparen. Vandaar dat ik er alles aan doe om te overleven. En ik voer mijn strijd ook voor de kankerpatiënten in het ziekenhuis.’

Maar is het wel een strijd?

‘Ik gebruik zelf dat woord inderdaad, terwijl als anderen het doen, denk ik: ‘Liever niet.’ Of een chemo aanslaat of niet, daar heb je bar weinig invloed op. Je kunt dus verliezen zonder dat je er iets aan kunt doen. Om dan te zeggen ‘hij heeft de strijd tegen kanker verloren’ vind ik pijnlijk. Van de andere kant: mentaal en fysiek is het een loodzwaar traject. Dan helpt het als je niet van opgeven wilt weten. Mensen die mentaal anders dan ik zijn ingesteld, heb ik zien wegvallen. Dat is confronterend. Strijd of niet, ik ben er eerlijk gezegd niet over uit.’

Is uw kijk op de dood veranderd?

‘Het korte antwoord: ja. Hij is vooral veel tastbaarder geworden, want ik word er elke dag mee geconfronteerd, alleen al door alle pillen die ik slik. Voor hun effectiviteit is geen bewijs, het is experimenteel. Het kan hard misgaan. Ik krijg bijna tranen in mijn ogen, als ik dit zeg.

‘De dood is noodzakelijk, het is onderdeel van het leven, dat besef ik terdege, na twee jaar in deze rollercoaster. Als het zover komt, houdt het lichaam van Michiel van de Stadt ermee op, maar van de geest weten we het niet. Ik ben een agnost, alles is wat mij betreft mogelijk. Bovendien ga je pas echt dood op het moment dat je naam niet meer wordt genoemd. Dus ga je wel echt dood, als je voor de laatste keer hebt uitgeademd? De herinneringen blijven.

‘Hoe dan ook heb ik nog mijn handen vol aan wat er hier en nu gebeurt. Ik ben vooral bezig met de dood in het licht van hoe ik wil worden herinnerd: als een goed persoon, iemand die er voor anderen is, een luisterend oor waar mogelijk, idealistisch. En als iemand die met een lach op zijn gezicht de moeilijkste gevechten aangaat. Zo kijk ik naar de dood. Maar ik blijf het moeilijk vinden. Ik wil hier gewoon blijven. Ik heb geen angst voor de dood, maar vooral een wil om te leven.’