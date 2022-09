Don Mellema (100 jaar): ‘Ik doe niks met politiek, heb er geen zier verstand van’

100-jarige Don Mellema uit Beilen. Beeld Aurélie Geurts

Don (spreek uit: Dawn) Mellema is een innemende man, met een warme, diepe stem. Je zou hem graag horen zingen. Hij heeft slanke handen met lange vingers en opvallend ongeschonden en goed verzorgde nagels. Zijn zoon blijkt zijn privé-manicure. Don en zijn platte geruite pet zijn onafscheidelijk. De pet gaat op zodra hij is aangekleed en zich heeft geschoren. Hij gaat even af tijdens het eten, als hij buiten in de zon zit en voor het slapengaan. ‘Dat is heel Mellema’s doen en laten.’

Naar welke periode in uw leven gaan uw gedachten het vaakst uit?

‘Onherroepelijk naar heel vroeger. Dan denk ik: wat is de wereld toch veranderd.’

Wat vindt u een grote verandering?

‘Als je vroeger naar de stad ging, nam je je portemonnee met geld mee. Tegenwoordig hebben ze die niet meer nodig, ze hoeven niks meer bij zich te hebben. Ze doen alles met zo’n apparaatje. Daar kan ik niet bij. Dat is deze tijd. Daar hoef ik mij gelukkig niet meer in te verdiepen. Ik ben blij dat mijn zoon en dochter alles voor mij regelen.’

Hoe zag uw leven er heel vroeger uit?

‘Ik ben geboren en opgegroeid in Zoutkamp. Daar werd veel geld verdiend met de visserij. Mijn opa is in Zoutkamp gaan wonen toen hij trouwde met de dochter van een rijke boer. Zij droeg een gouden oorijzer, zo’n oorijzer hoorde bij de klederdracht van vrouwen in het noorden. Ik ben vernoemd naar mijn grootvader, die heette ook Daniël, maar van jongs af aan noemt iedereen mij Don, dat spreek je uit als dawn. Mijn grootvader was schoenmaker. Niet alleen repareerde hij schoenen, hij kon ze ook zelf maken. In Zoutkamp is een straatje naar hem vernoemd, dat bestaat nog steeds: de D. Beereboomstraat.

‘Ik was een nakomertje en woonde met mijn ouders en drie oudere zussen in een mooi huisje aan de haven, die in verbinding stond met de Lauwerszee. Mijn vader werkte op een trawler, een vissersboot, met de naam Albatros. Hij ging steeds een week lang weg voor de visvangst op de Noordzee. Aan boord was hij verantwoordelijk voor het sorteren en koelen van de vissen, nadat die met netten waren binnengehaald. Ze vingen van alles: schol, kabeljauw, rode poon, schelvis, tarbot en tong.

‘Vaak nam hij een kabeljauw mee naar huis. Dan zei hij tegen mijn moeder: de kop is voor mij. De wangen van de vissenkop, tussen de kieuwen, vond hij heel lekker, die werden gebakken in kruiden. Dat werd kibbeling genoemd.

‘Op een avond was er een zware storm. Ik was een jaar of 4 en mijn moeder nam mij mee naar de dijk. ‘We gaan kijken of papa er al aankomt’, zei ze. Ik had geen benul, maar achteraf denk ik dat mijn moeder op dat moment erg bezorgd was. Mijn vader sprak nooit over wat hij aan boord meemaakte. Hij was een stille man, die nooit ruzie maakte. Mijn moeder was heel streng, maar dat moest ook want het grootste deel van de tijd zorgde ze alleen voor de kinderen en het huishouden.’

Had u een jongensdroom?

‘Ik had wel visser willen worden, net als mijn vader, maar mijn moeder maakte me duidelijk dat ik dat niet in mijn hoofd moest halen. ‘Jij gaat niet ook op zee hoor’, zei ze. Moeder wilde er niet nog een om zich zorgen over te maken. Dus zag ik ervan af. Na de lagere school ben ik hier en daar wat gaan werken, onder meer als kapper. Het was een moeilijke tijd, er was crisis en veel armoede. De schepen lagen allemaal aan de kant. Ik weet niet hoe mijn vader het deed, we hadden het krap, maar er was wel altijd te eten. Ik was een dag in Groningen geweest en had gezien dat je daar een opleiding tot boekhouder kon volgen. Dat ben ik maar gaan doen. Je moest toch wat. Dat beroep heb ik mijn hele leven uitgeoefend.’

Het is klokslag 4 uur als de telefoon gaat. ‘O, dat is mijn zoon, ik moet even opnemen, hoor.’ Het gesprek duurt nog geen vijftien seconden. ‘Hij belt mij twee keer per dag, om 10 uur en om 4 uur, altijd stipt op tijd, geen seconde te vroeg of te laat.’

Heeft u wel eens liefdesverdriet gehad?

‘Ik woonde nog thuis bij mijn ouders toen ik verkering kreeg met Tanneke. Hoe oud ik was, weet ik niet precies meer. Tanneke had mij gezien in het dorp en had mijn buurmeisje gevraagd een afspraak met mij te regelen. Op een zaterdagavond moest ik zo en zo laat bij de vishal zijn. Dus ik ging erheen en daar stond ze. Ze zei: ‘Ik ben Tanneke.’ En ik zei: ‘Ik ben Don.’ We maakten een wandeling langs de kade en weer terug.‘ (Zijn gezicht straalt.) ‘Nog dezelfde avond kregen we verkering. Ik vond haar heel lief en ze zag er heel keurig uit.

‘Na een hele tijd maakte ze het uit, waarom weet ik niet. Ze keerde terug naar Terschelling, waar ze vandaan kwam, ging daar bij het Groene Kruis werken en werd verliefd op een student van de Zeevaartschool. Ik vond het heel erg dat het uit was tussen ons, maar dacht ook: ik kan wel een ander meisje krijgen. Ik ging naar boerendansavonden. Die waren niet alleen voor boeren hoor, maar zij hadden het georganiseerd, iedereen mocht komen. Zo’n leuk meisje als Tanneke kwam ik niet meer tegen.

De trouwfoto van Don Mellema en Tanneke Juul Kooijman, 1950. Beeld Aurélie Geurts

‘Zo’n vijf jaar later kwam ze mij weer opzoeken. Ze vertelde dat de student van de Zeevaartschool altijd dronken was, ze de relatie had beëindigd en haar baan op Terschelling had opgezegd. ‘Ik heb verkeerd gegokt’, zei ze en vroeg of ze weer bij mij mocht terugkomen. In mijn hart was ik blij, maar ik hapte niet meteen toe. Ik wilde eerst kijken of de relatie deze keer wel houdbaar was. En dat bleek zo te zijn. In 1950 zijn we getrouwd, en we kregen twee kinderen, een zoon en een dochter.’

Bent u in de loop der tijd van politieke kleur veranderd?

‘Nee. Ik heb al jaren niet meer op een politieke partij gestemd. Daar heb ik geen zin in. Ik doe niks met politiek, heb er geen zier verstand van.’

Vraagt u zich weleens af hoe u zo oud heeft kunnen worden?

‘Nooit heb ik erbij stilgestaan dat ik 100 jaar zou worden. Wel is het zo dat mijn ouders ook heel oud zijn geworden. Mijn vader werd 94 en mijn moeder stierf een week voor haar 100ste verjaardag. Misschien speelt mee dat ik weinig heb gerookt, af en toe een sigaretje of een pijp, onder koffietijd op kantoor. Mijn vrouw rookte ook, maar toen de kinderen groter werden, besloot ze te stoppen. Rokende ouders vond ze geen goed voorbeeld. Daar was ik het mee eens, dus ik stopte ook. Ook heb ik altijd veel gesport: gymnastiek, voetbal en wandelen. Daar komt nu niks meer van, want ik zit in een rolstoel.’

Wat is een van de belangrijkste beslissingen die u ooit heeft genomen?

(Denkt diep na.) ‘Mijn zelfstandige bestaan opgeven en in een verpleeghuis gaan wonen. Dat is zo gegaan: Tanneke overleed in 2013, ik was 91 jaar. Een paar jaar lang redde ik mij goed alleen. Ik deed zelf mijn boodschappen, warm eten kon ik bestellen. In huis had ik een traplift. Op een avond was ik met de traplift naar boven gegaan, om te gaan slapen. Ik had het licht in de gang uitgedaan en ineens lag ik op de grond. Ik weet niet meer hoe het is gebeurd. Ik was in de war: waar ben ik nou? In het donker ben ik over de grond naar het lichtknopje gescharreld. Uiteindelijk ben ik in bed gekomen, maar ik ben daarna wel gaan nadenken en besloot: zo gaat het niet langer. Ik besprak het voorval met mijn kinderen en die zijn een verpleeghuis voor mij gaan zoeken. Het werd Beilen omdat deze plaats voor hen allebei goed bereikbaar is. En nu zit ik hier al vijf jaar.’

Hoe ervaart u het om nu afhankelijk te zijn?

‘Ik heb er geen moeite mee als het op een prettige manier gebeurt. Ik denk nooit: woonde ik maar weer in mijn eigen huis in Groningen. Het is nu eenmaal zo. Wel denk ik de laatste tijd: het zou best minder kunnen worden met mij. Ik heb dagen dat ik mij niet zo fijn voel. Ach, daar heeft iedereen wel eens last van, dat gaat meestal weer over. Maar als je ouder wordt, wordt het erger. Op zulke momenten ga ik maar even slapen. Ik slaap veel.’

Waar beleeft u nog plezier aan?

‘Als mijn kinderen en kleinkinderen komen. Mijn zoon en dochter komen trouw allebei een keer in de week op een vaste dag. Ze nemen altijd iets lekkers mee, zoals koekjes en chocola. En in gedachten zing ik vaak liedjes. Hardop zingen durf ik hier in huis niet. Ik kan heel goed zingen, dat deed ik vroeger vaak, en speelde er gitaar bij. Als we op het werk een gezellig avondje organiseerden, zeiden mijn collega’s: ‘Hé Don, je neemt toch wel je gitaar mee?’ Mijn lievelingsliedje was Pipikwie pipikwie.

Hij begint heel zachtjes te zingen:

Ik weet een vogel wonen, pipikwie pipikwie

‘K zal u zijn nestje tonen, pipikwie sansanrabibie

Hij woont daar ginder langs de straat

Hij is mijn kameraad, pipikwie pipikwie sansanrabibie