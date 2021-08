Don Everly (1937-2021) beïnvloedde met broer Phil zo ongeveer iedereen die in de jaren zestig muziek maakte

Don Everly (r) tijdens een optreden van The Everly Brothers in Las Vegas in 1970, met broer Phil (1939-2014). Beeld EPA

‘Toen John en ik samen liedjes begonnen te schrijven, was ik Phil’, zei Paul McCartney ooit. ‘En John was Don.’ Don en Phil Everly, samen The Everly Brothers, beïnvloedden ongeveer iedereen die in de jaren zestig popmuziek ging maken, van The Beatles tot Simon & Garfunkel, van The Byrds tot The Beach Boys.

Nu zijn ze er allebei niet meer, de Amerikaanse tieneridolen van weleer. Phil (74) stierf in 2014 aan een longaandoening. Nu is ook oudere broer Don overleden, thuis in Nashville. Hij werd 84 jaar.

Ze hoorden tot de vroegste popsterren met hun romantische popsongs, vriendelijk en zoet zodat ook ouders ze konden waarderen. Hun stemmen versmolten tot diatonische close harmony, zo volmaakt en hermetisch dat de zangers wel broertjes moesten zijn.

Phil zong de hoge partij. Don was de ‘donkere’ bariton, de onderstroom die de melodie stuurde en de songs een melancholiek gevoel gaf. Hij was ook het gevoeligst voor depressie en verslaving en deed begin jaren zestig uitgeput een zelfmoordpoging.

De Everly’s, telgen uit een nomadisch mijnwerkersgezin dat verkaste van Kentucky naar Chicago en van Iowa naar Tennessee, sloegen een brug tussen het ouderwetse (country) en het hippe (rock ’n roll), tussen het landelijke en het stedelijke. Ze haalden vaker de Amerikaanse Top100 dan wie ook.

Samen zingen deden ze al in 1945 in het radioprogramma van vader Ike in Iowa, maar hun duo vormden ze in 1956, als scholieren in Tennessee. Met Bye Bye Love (1957) braken ze door: in één klap werden ze de droomjongens van tienermeisjes overal ter wereld.

Toen eigen composities hun oeuvre begonnen binnen te sijpelen, bleek al snel dat Don de meest begenadigde songschrijver was. Hij schreef meer hits dan zijn jongere broer, waaronder ook hun grootste in Nederland: (‘Till) I Kissed You (1959), dat de tweede plaats in de Top40 bereikte.

De Everly’s werden door de Britse beat uit de voorhoede verdrongen, maar beïnvloedden nog wel een generatie countryrockers met hun album Roots (1968). Ze raakten gebrouilleerd in 1973. Don had als soloartiest iets meer succes dan Phil, maar echt scoren deden ze pas weer met hun reünieconcert in Londen (1983), de door Paul McCartney geleverde comebackhit On the Wings of a Nightingale (1984) en het door Don geschreven Born Yesterday (1985).

Daarna genoot Don Everly vooral van het leven. Lekker eten, goede wijn, Don hield ervan. Zijn vrouw Adela, vier kinderen en zes kleinkinderen waren tot het einde aan zijn zijde.