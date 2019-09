Dominic Cummings, de adviseur van Boris Johnson, is ‘hogepriester van de chaos’

Beeld Javier Muñoz

Boris Johnson: ‘Vorige week boekte ik in het Lagerhuis minder succes dan jij had voorzien, Dominic, maar jij blijft mijn raadgever tot ons eiland in zee zakt. Waar zouden de Britten in 2019 zijn zonder jou? Ze zouden geen Boris Johnson als premier hebben. Ze zouden voor het formaat van hun condooms slaven blijven van EU-dictaten. Toen jij voor de Leave-campagne die prachtslogan Take back control! bedacht, moest ik denken aan die goeie ouwe Britannia-rubbertjes: die had je alleen in de maat XL, net als het Britse Rijk in 1900. Weet je Dominic, de Remain-pers schrijft dat jij de Leave-campagne in 2016 niet eerlijk hebt geleid, dat je data van Cambridge Analytica gebruikte, dat je vlak voor het referendum illegaal geld uitgaf. So what? Als het ons tot hier heeft gebracht, dan was het dat helemaal waard.’

Dominic Cummings: ‘Weet je dat ik van deze tijd geniet Boris? Veel mensen houden niet van chaos, ze verkrampen in crisissituaties. Ik krijg dán pas echt plezier in het leven, dat hebben de pseudopsychologen van de pers goed gezien. Hoe meer crisis en chaos, hoe beter ik word. Het zijn de momenten dat je vervelende bureaucratieën buitenspel kunt zetten, dat je mediocrere lui die wetjes opstellen een poets kunt bakken, dat je de boel kunt opschudden. Zo hebben wij elkaar gevonden, Boris, in onze afkeer van de saaie status quo, van al die geestdodende regeltjes en al die slippendragers in kantoorgebouwen! De Ierse historicus Fintan O’Toole noemt mij een upper middle class-anarchist, een Oxford-geschoolde Sex Pistol, en ik beschouw dat als een geuzennaam.’

Johnson: ‘‘Hogepriester van de chaos’ vind ik ook mooi gevonden voor jou. En je bent natuurlijk ‘Boris Johnsons eigen Raspoetin’, dat schrijven ze allemaal van elkaar over.’

Cummings: ‘Die stommelingen aan het Russische hof hadden naar Raspoetin moeten luisteren, dan was het beter met ze afgelopen! Weet je dat ze me vanwege mijn liefde voor Dostojevski ook al de twitterende Karamazov-broer hebben genoemd? Niet slecht voor een adviseur die officieel in de schaduw opereert.’

Johnson: ‘Alles goed en wel, Dominic, maar hoe ga je me nu mijn No Deal-Brexit bezorgen? Die losers in het Lagerhuis zijn ervoor gaan liggen, terwijl jij had voorspeld dat ze daar de ballen niet voor hadden. En hoe krijg ik mijn absolute meerderheid bij vervroegde verkiezingen? Ga je Italiaanse condooms in het jasje van Corbyn stoppen? Geruchten verspreiden dat de Grand’Italia-pasta in de Lagerhuiskantine het denkvermogen aantast?’

Cummings: ‘In dit stadium moet je verder durven gaan Boris. In The New York Times typeerde iemand mijn aanpak treffend als ‘brutalism plus-plus-plus’. Toen ik dat las, wist ik meteen dé uitweg uit de huidige situatie: we moeten brand stichten in het Lagerhuis vóór het op 14 oktober terugkeert. Eer de ravage is geruimd, is 31 oktober verstreken zonder deal.’

Johnson: ‘Ik volg je Dominic. Maar hoe zorgen we dat zo’n brand gunstig op mij afstraalt?’

Cummings: ‘Met YouTube. Wij zijn kostschool-anarchisten, dus we overgieten ons vandalisme met een scheutje klassieke oudheid. Alle mensen kennen dat apocriefe verhaal over keizer Nero die de lier bespeelde terwijl Rome brandde. Wij gaan de mensen een echt filmpje geven van zo’n tafereel. Op het moment dat het Lagerhuis brandt, doen we jou een gitaar om en zing je iets als ‘Now Britain will be free again!’. Dat filmpje gaat viraal en daarna heb je én je harde Brexit én je approval rate van 95 procent.’

Johnson: ‘Wow! Als ik jou niet had Dominic!’