In de sauna tref je de mens zonder telefoon, maar merk je vaak wel dat die zich via zijn telefoon informeert. Vrijdag was ik er voorlopig voor het laatst na 5 uur. Er zaten al vier andere mannen. Binnen een minuut wist ik zeker dat er drie – twee jonge spierkwekers en een gezond ogende zestiger – niet gevaccineerd waren. Ik miste een opschrijfboekje om sites te noteren die werden besproken, maar ik attendeer u op ‘de antivaxhuisarts’, op iets als ‘blijf-gezond-dot-vermijd-vaccin’ en ‘klokkenluiders-dot-coronawaarheid’. De drie mannen waren niet verbaasd dat net een nieuwe lockdown was afgekondigd. Wie online de weg kent, wist maanden terug al van de plannen van de wereldcovidelite.

Even dacht ik erover ook iets te zeggen. Helaas heb ik nog verse herinneringen aan een bak digitale boosheid die volgers van Willem Engel over mij uitkieperden. Zulke boosheid wil ik niet per se analoog uitlokken. Maar ik zeg u: vooral die digitale antivaxhuisarts vertrouw ik niet. Dokters spreken evenmin als andere beroepsgroepen met één stem, maar van dokters online weet je niet eens of ze dokters zijn. Google grijpt niet in als onze overbuurvrouw online ineens dokter wordt. In Roemenië zit een digitale ‘longarts’ die waarschuwt voor omineuze effecten van vaccins op lange termijn, met extra volle ziekenhuizen als effect op korte termijn.

De gezond ogende zestiger vertelde dat hij na het carnaval van 2020 een weekje covid had gehad. Hij was prima hersteld en voelde dat hij nog vol antistoffen zat. De drie antivaxxers vertrokken tegelijk naar het koudwaterbad. Ik bleef achter met een jongen met zwart baardje die ook de hele tijd niets had gezegd. Bleek 21, van Afghaanse origine en gevaccineerd. ‘Jij ook?’ ‘Ik ook.’ ‘Beter maar niet vertellen, hè?’ Nee, ons geheim.