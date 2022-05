‘Doen wat je wilt’ is nogal een abstract begrip na een kwarteeuw moederschap

Zorgvuldig had de jongste zijn propvolle koffer vergrendeld met een cijferslot waarvan niemand de code kende, dus het afscheid verliep wat paniekerig; maar toen waren ze dan ook allebei weg, mijn jongens, op vakantie. ‘Ziezo!’, riep huisgenoot P. handenwrijvend in de lege keuken. ‘Nu kunnen we doen wat we willen!’

‘Doen wat je wilt’ wordt nogal een abstract begrip na een kwarteeuw moederschap, bedacht ik terwijl P. hoopvol zijn armen om me heen sloeg. Wat deed ik als kind als ik alleen thuis was? De koektrommel leegvreten. Wat later kwam daar blowen bij, en eindeloos lebberen aan mijn vriendje, met Talking Heads op de Pick-up. Koekjes eten en blowen mág ik gewoon van mijn kinderen, daar zijn ze ruimdenkend in, al trekken ze de grens bij Talking Heads en gelebber: als hun ouders een schouderklopje uitwisselen beginnen ze al ‘Get a room!’ te scanderen.

Maar lebberen zat er niet in, want ik had een koortslip, en om koekjes geef ik inmiddels net zo weinig als om drugs. Trouwens, in het wietdoosje op de piano lagen alleen nog vloeitjes. Ik zag mezelf al in die coffeeshop: ‘Dag meneer de dealer, heeft u ook iets waar je niet zo stoned van wordt?’ Neu. Boodschappen doen, dan maar.

‘Is dat alles?’, schrok de bakker van mijn lullige halfje Allinson. Gewoonlijk haal ik daar een tas vol krentenbollen en ander lekkers, maar ja, dat verdwijnt allemaal in die jongens en die waren er dus niet. De slager, die steevast juichend zijn bijl in een halve koe zet zodra ik binnen kom, fietste ik met afgewend gezicht voorbij. Nu konden we eindelijk eens lekker bonen eten. Mijn jongens houden niet van bonen.

‘Er wás nog brood hoor’, zei P. toen ik thuis de boodschappen uitpakte. ‘Wat heb je daar? Bonen? Goed zo! Bonen zijn heel klimaatneutraal! Kom, dan gaan we gezellig naar de tentoonstelling over de Indonesische onafhankelijkheid. Bij de ergste executies zet je gewoon je bril even af.’

Afgezien van de Revolusi verliep de dag akelig rustig. Er belden geen adolescenten aan om hun vergeten brommerhelm/oplader/lachgastank op te halen, niemand keek naar South Park, er lagen geen scheenbeschermers in de fruitschaal, er werd niets of niemand gefrituurd, en er kwamen geen vriendinnetjes mij TikTok uitleggen met, hè ja, een glaasje rosé erbij.

De avond viel. Ik kookte een heel klein pannetje eten. Perplex keken de katten naar de inhoud. ‘Ik houd eigenlijk niet van bonen’, zei P. na één hap. En, zijn bord wegschuivend: ‘Kom, dan gaan we gezellig Der Untergang kijken’.